Erste Stunde in der Marienplatzgarage ab sofort kostenlos

Wie in anderen Städten spürt auch in Ravensburg der Handel ein verändertes Einkaufsverhalten der Kundinnen und Kunden - durch die Zunahme des Online-Handels ebenso wie durch Kaufzurückhaltung infolge der Inflation. Zudem beeinträchtigen Baustellen für den benötigten Fernwärmeausbau die Einkaufsatmosphäre in der Ravensburger Innenstadt.

Mit den reduzierten Parkgebühren in der zentralen Marienplatztiefgarage will die Stadt neben anderen Maßnahmen Impulse setzen, um den Einzelhandel und die Gastronomie zu fördern und die Bedeutung der Einkaufsstadt Ravensburg für Kundinnen und Kunden auch aus dem Umland zu erhalten.

Die Altstadt ist ab sofort auch mit dem Bus wieder gut erreichbar. Die Buslinien 1 und 4 fahren seit dem Abbau des Christkindlesmarktes über den Marienplatz und durch die Bachstraße. Die Linie 3 fährt innenstadtnah durch den Hirschgraben.