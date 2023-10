Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. (DLRG) wurde 1913 gegründet, nachdem in Binz auf Rügen ein Steg eingebrochen war und 17 Menschen ums Leben kamen, weil sie nicht schwimmen konnten. Seitdem ist das Hauptziel der gemeinnützigen Organisation, dem Tod durch Ertrinken vorzubeugen und möglichst vielen Menschen das Schwimmen beizubringen. Das Motto heißt: „Vom Nicht-Schwimmer zum Schwimmer, vom Schwimmer zum Rettungsschwimmer.“ Zehn Jahre nach diesem Unglück, 1923, gründeten Männer der freiwilligen Feuerwehr, des Roten Kreuzes, der Polizei und des Turnvereins 1847 die Ortsgruppe Ravensburg. Seit 100 Jahren retten die Ravensburger nun Leben.

Die Ravensburger Männer der ersten Stunde waren schon bald aktiv, indem sie die Abnahme von Schwimmprüfungen im Schussenkanal durchführten. 1928 wurde das ins Flappachbad, das „Fläppe“, verlegt. Die ersten Kurse fanden dann mit 30 Teilnehmern statt. Zuvor gab es nur die Einzelausbildung.

Viele Badeunfälle

Die Rettungswache im Fläppe wurde zu diesem Zeitpunkt durch die DLRG und das DRK gemeinsam betreut. Es stand auch ein Ruderboot zur Verfügung. Das Baden erfreute sich zunehmender Beliebtheit, was jedoch auch zur Folge hatte, dass es vermehrt zu Badeunfällen kam. Mitglieder ließen sich zu Lehrschein-Inhabern ausbilden, um auch das Rettungsschwimmen zu lehren. Die Hürden waren allerdings hoch.

1945 wurde die DLRG durch die französische Besatzungsmacht verboten. Nach dem Krieg begann der Wiederaufbau der Wasserrettungsorganisation, die Ortsgruppe durfte wieder aktiv werden. Die Ravensburger leisteten im Aufbaujahr 1950 insgesamt durch 17 Mitglieder 170 Wachstunden im Fläppe. Hier fanden nun auch Schwimmkurse statt.

Tauchgeräte aus dem Krieg

In den 50er Jahren wurden Tauchgeräte aus dem Zweiten Weltkrieg zur Bergung von Menschen eingesetzt. Die Ravensburger waren die Ersten in ganz Baden-Württemberg mit einer Rettungstauchgruppe, sodass sie bis an die Rems gerufen wurden.

Anfang der 60er Jahre wurden die ersten Sommerfeste im Fläppe veranstaltet, Funkgeräte für den Wachdienst eingesetzt und der Schwimmclub durch DLRG-Mitglieder gegründet. Die Eröffnung der Hallenbäder Ravensburg und Obereschach folgte 1964. In den ersten Jahren der Eröffnung wurde bereits hunderten Kindern das Schwimmen beigebracht. Für 100 Kinder in einem Kurs standen drei Ausbilder zur Verfügung. Zum Vergleich: Heute besteht eine Gruppe in der Anfängerausbildung bei der Ortsgruppe aus etwa zwölf Kindern, die durch mindestens drei Ausbilder betreut werden.

Wachturm steht heute noch

Der Wachdienst wurde kontinuierlich weiterentwickelt. Ein Wachturm aus Stahl wurde konstruiert und von der Firma Escher Wyss gebaut. Der Turm steht noch heute. Zusätzlich konnten das erste Motorboot und ein Fahrzeug beschafft werden, ein alter Krankenwagen, der für die Wasserrettung umfunktioniert wurde. 1973 wurde ein Fahrzeug angeschafft, das Stehhöhe bot, sodass sich Taucher bereits auf der Anfahrt zum Einsatz umziehen konnten. Zwischen 1976 und 1978 wurde das Vereinsheim in der Weststadt gebaut, das am 14.Oktober 1978 eingeweiht wurde.

Die Alarmierung der Einsatzkräfte erfolgte ab 1983 über Melder. In den Jahren danach wurde die Gruppe der Rettungstaucher ausgebaut und ein Kompressor zum Füllen der Tauchgeräte wurde angeschafft.

Strömungsretter seit 2010

Durch das Elbe-Hochwasser 2002 kam die DLRG gemeinsam mit der Feuerwehr Ravensburg in Coswig zum Einsatz. Danach wurde die Bedeutung der Strömungsretter zunehmend wichtig, da die Rettung von Menschen aus fließenden Gewässern eine besondere Herausforderung darstellt. So wurde 2010 die Strömungsrettergruppe aufgebaut.

Die Mitglieder des im Jahr 2015 gegründeten Jugend-Einsatz-Teams (JET) erlernen unter professionellen Bedingungen die Rettung Verunglückter aus Schluchten und Gewässern, das Abseilen beispielsweise von der Hotterloch-Brücke und anschließende Erste-Hilfe Maßnahmen.

Immer wieder erfolgen, zum Großteil in Eigenleistungen, Renovierungen im Vereinsheim. Dieses ist zentraler Treffpunkt für die Mitglieder.