Erste Flüchtlinge in Ravensburger Leichtbauhalle eingezogen

Die ersten von bis zu 300 Flüchtlingen sind in der Leichtbauhalle auf der Ravensburger Burachhöhe angekommen. Die provisorische Unterkunft steht auf einem Sportplatz an der St.-Martinus-Straße. Am Donnerstag erwartete das Landratsamt 80 Männer, die aus verschiedenen Landeserstaufnahmestellen in Baden-Württemberg kommen sollten, wie Landratsamtssprecherin Julia Moosherr im Vorfeld mitgeteilt hatte. Die Flüchtlinge stammen demnach alle aus Syrien.

Insgesamt 170 Flüchtlinge im Oktober aufgenommen

Am Dienstag, 24. Oktober, sollen weitere 21 Männer einziehen. Neben diesen 101 Einzelpersonen werde der Landkreis bis Ende Oktober auch noch Familien mit insgesamt 69 Personen aufgenommen haben, die aber anderswo untergebracht werden. Ukrainer und Ukrainerinnen, die im Oktober angekommen sind, seien außerdem noch hinzuzurechnen, eine Zahl nannte das Landratsamt am Donnerstag nicht.

Die Leichtbauhalle ist als vorübergehende Unterkunft eingerichtet worden, weil der Landkreis Ravensburg keine anderen Unterkünfte mehr zur Verfügung hatte, aber weiter Flüchtlinge zugewiesen bekommt. Die Burachhalle, die seit März 2022 Flüchtlingsunterkunft war, hatte der Landkreis im Sommer auf Druck von Schulen, Elternvertretern und Vereinen geräumt, um dort wieder Schul- und Vereinssport zu ermöglichen.

Anwohner können Hallenleiter im Konfliktfall ansprechen

Das Deutsche Rote Kreuz als Betreiber der Halle konnte laut Moosherr Ehrenamtliche für die Mitarbeit in der Unterkunft gewinnen, die teilweise auch am Aufnahmetag dabei gewesen seien. Anwohner hatten bei einer kürzlich stattgefundenen Besichtigung der Halle ihre Sorgen geäußert ‐ dabei ging es unter anderem um mögliche Ruhestörungen.

Anwohnern können in der Unterkunft anrufen, das Landratsamt will die Nummer aber nur an Anwohner auf Anfrage herausgeben, wie Moosherr sagt. Auch vor Ort könne der Hallenleiter Christian Neusch in dieser Sache angesprochen werden. Die Polizei hatte den Nachbarn der Halle zudem signalisiert, dass Ruhestörungen oder andere Vorfälle auch bei der Polizei gemeldet werden könnten.