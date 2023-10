Erst nach der Pause dreht der FV Ravensburg auf

Selten hat es in der Ravensburger cteam-Arena zwei so grundverschiedene Halbzeiten gegeben wie am Samstagnachmittag. Nach einer schwachen ersten Halbzeit musste der FV Ravensburg in der Fußball-Oberliga froh sein, dass es nur 0:1 stand. Nach einer ganz starken zweiten Halbzeit dagegen hatten sich die Oberschwaben verdientermaßen einen Punkt ergattert ‐ es wäre sogar noch mehr dring gewesen gegen das Topteam 1. CfR Pforzheim.

Mutlos, ideenlos, ratlos

Fußball ist ein Zahlenspiel. Es gibt um Siege, Punkte und Tore, es geht um die Platzierung in der Tabelle. Wer ganz unten steht, steigt ab. Insofern steht fest: Der FV Ravensburg steckt im Abstiegskampf der Oberliga. Trotz des Punktgewinns gegen Pforzheim sind die Ravensburger aufgrund der Ergebnisse der Konkurrenz auf Rang 15 zurückgefallen. „Aber ich habe hier keinen Abstiegskandidaten gesehen“, sagte Pforzheims Co-Trainer Benjamin Britsch und lobte die Ravensburger. „In der zweiten Halbzeit war der FV bissiger, aggressiver und hat es sehr gut gemacht.“ FV-Trainer Michael Schilling meinte: „Mit so einer Leistung wie in der zweiten Halbzeit sind wir in ein paar Wochen nicht mehr im Abstiegskampf.“

Bleibt nur die Frage, warum es in der ersten Halbzeit so überhaupt nicht lief. „Die ersten 30 Minuten sind nicht zu erklären“, meinte etwa Regisseur Ivo Colic. „Wieder einmal sind wir erst nach einem Gegentor aufgewacht.“ FV-Trainer Michael Schilling nannte den Auftritt seiner Mannschaft vor der Pause „ängstlich, mutlos“. Es habe keine Bereitschaft gegeben, gegen den Ball zu arbeiten. Torwart Haris Mesic musste ganz früh gegen Willie Sauerborn parieren. Kurz darauf geriet Mesic nach einem Rückpass von Manuel Geiselhart gegen Konstantinos Markopoulos unter Druck. Doch Sauerborn vergab die Riesenchance und traf nur das Außennetz.

Pforzheim scheitert an Mesic und dem Pfosten

So ging es weiter: Der FV kam kaum über die Mittellinie, die Pforzheimer vergaben weitere Chancen. Yunus Emre Kahriman scheiterte kurz vor der Pause erst an Mesic und dann am Pfosten. „Hätten wir ein paar mehr Chancen genutzt, wären wir nach der Pause nicht mehr ins Schwimmen gekommen“, sagte Britsch. Doch mehr als der Kopfballtreffer von Sauerborn, den die Ravensburger in der 28. Minute sträflich alleingelassen hatten, sprang für die Gäste nicht heraus.

Der FV dagegen kam nach etwa einer halben Stunde besser in die Begegnung. Paul Strauß schlenzte den Ball nach toller Kombination über Daniel Schachtschneider und Moritz Jeggle knapp am Tor vorbei. Nach einem Freistoß von Timo Senn hatte Jeggle in der 38. Minute eine Topchance per Kopf, der FV-Kapitän verfehlte allerdings das Tor.

Der Kapitän gleicht aus und vergibt den zweiten Treffer

Nach dem Seitenwechsel drehte Ravensburg auf. Oder anders ausgedrückt: Es schien, als stünde eine ganz andere Mannschaft im strömenden Regen auf dem Rasen. „Man hat gesehen, was möglich ist“, sagte Colic, der als Antreiber und Vorbereiter voranging. „Erstmals in dieser Saison haben wir einen Gegner eine komplette Halbzeit lang dominiert.“ Tim Lauenroth hinterlief Strauß in der 56. Minute gut und flankte von rechts in die Mitte, dort hatte Jeggle viel Platz und köpfte wuchtig ein zum 1:1. Colic setzte anschließend Schachtschneider viermal klasse in Szene ‐ einmal verfehlte der FV-Stürmer das Tor, einmal wurde er noch abgedrängt und zweimal war Torwart Elvin Kovac zur Stelle.

Die Ravensburger gewannen nach der Pause die Zweikämpfe. Die Pässe kamen an. „Wir waren mutiger, diese Halbzeit soll uns einen Schub geben“, meinte Schilling. Fast hätte der FV sogar noch den Siegtreffer geschafft. Jeggle traf aber nur die Latte (73.), neben Schachtschneiders Chancen hatte auch noch Lauenroth eine gute Gelegenheit. „In der zweiten Halbzeit hat uns unser Torwart den Punkt gerettet“, gab Britsch ehrlich zu.

Fußball-Oberliga, 14. Spieltag

FV Ravensburg ‐ 1. CfR Pforzheim 1:1 (0:1). ‐ Tore: 0:1 Willie Sauerborn (28.), 1:1 Moritz Jeggle (56.) ‐ Schiedsrichter: Matthias Wituschek ‐ Zuschauer: 350 ‐ FV: Mesic ‐ Lauenroth, Fippl, Geiselhart, Bleise ‐ Jeggle (90. Galinec) ‐ P. Strauß (85. Boneberger), Schmidtke, Colic, Senn ‐ Schachtschneider.