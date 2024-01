Eröffnung Neubau am Riesenhof

Freitagmorgen wurde der Neubau am Riesenhof nach verschiedenen Ansprachen feierlich eröffnet. Die Bruderhaus Diakonie Region Bodensee eröffnete den Neubau des sozialpsychiatrischen Fachpflegeheims Riesenhof. Klienten die bisher in der besonderen Wohnform mit Schwerpunkt Pflege auf dem Riesenhof versorgt wurden, ziehen nun in den Neubau um. Das neue Gebäude bietet zusätzlich zum bisherigen Angebot einen beschützten Bereich mit zehn Plätzen. Somit wird im Landkreis Ravensburg mit dem erweiterten Angebot eine Versorgungslücke geschlossen.