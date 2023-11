Nach der gewaltsamen Tötung eines 39-Jährigen in Ravensburg hat die Kriminalpolizei eine 30-köpfige Sonderkommission eingerichtet. Die Ermittlungen dauern an, die 36-jährige Tatverdächtige schweigt immer noch. Die Staatsanwaltschaft hat jetzt einige Details zu dem Fall bekanntgegeben, unter anderem, wo die Leiche gefunden wurde.

Leichenspürhunde bei Durchsuchung dabei

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen die Ermittler davon aus, dass die 36-jährige Deutsche ihren Partner in dem gemeinsam bewohnten Haus mit einem scharfkantigen Gegenstand erstochen hat. Daraufhin soll sie den Leichnam in einem Hochbeet auf dem Grundstück versteckt haben, heißt es in der Mitteilung vom Mittwoch weiter. Leichenspürhunde hätten ihn bei einer Durchsuchung am 12. Oktober entdeckt.

Wahrscheinlich war der Mann zu diesem Zeitpunkt schon mindestens zweieinhalb Wochen tot. Die Staatsanwaltschaft geht nach Stand der bisherigen Ermittlungen davon aus, dass der 39-Jährige bereits verstorben war, als seine Partnerin am 25. September die erste Vermisstenanzeige stellte.

Frau schweigt weiter zu dem Vorwurf

Der Mann war auch von seinem Umfeld vermisst worden. Noch zwei weitere Vermisstenanzeigen waren eingegangen. Und auch ein Bekannter des Verstorbenen habe sich bei der Polizei gemeldet, nachdem von den Vermisstenmeldungen erfahren hatte, teilte die Staatsanwaltschaft bereits Mitte Oktober mit.

Die nicht vorbestrafte Partnerin war in den Fokus der Ermittler geraten, weil sie sich nach der Vermisstenanzeige in Widersprüche verstrickt hat. Sie sitzt seit 13. Oktober in Untersuchungshaft. Gegen sie wird wegen Totschlags ermittelt. Zu dem Vorwurf schweigt sie weiterhin.

200 Spuren arbeitet die Kriminalpolizei ab

Das Paar lebte in einem Einfamilienhaus, das sich im Nordwesten Ravensburgs befindet, nach Informationen der „Schwäbischen Zeitung“ zwischen dem Sennerbad und Berg.

Die Sonderkommission arbeitet derzeit mehr als 200 Spuren ab, wie die Staatsanwaltschaft mitteilt. Details zum Motiv und zur Tatwaffe nennt die Sprecherin der Staatsanwaltschaft nicht, weil dazu noch Ermittlungen laufen.