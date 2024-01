Erlebnisführung mit Gaumenschmaus

Die Tourist Information der Stadt Ravensburg bietet Genießern eine Erlebnisführung. Auf gesellige Weise berichten die Kulinarischen „StadtGänge“ von Speis, Trank, Spezereien und reichsstädtischer Gastlichkeit kombiniert mit einem dreigängigen Menü, heißt es in einer Mitteilung. Beim Rundgang durch das kulinarische Ravensburg der verschiedenen Jahrhunderte kehrt der Besucher in namenhaften Gastronomiebetrieben ein.

Die etwa dreieinhalbstündigestündige Stadtführung beinhaltet das dreigängige Menü und die historische Führung durch die Altstadt. Der Preis beträgt 75 Euro pro Person. Die öffentlichen Führungen finden jeweils einmal im Monat an einem ausgewählten Mittwoch um 18 Uhr statt. Die nächsten Termine sind am Mittwoch, 24. Januar, 21. Februar und 20. März um jeweils 18 Uhr. Kartenvorverkauf in der Tourist Information Ravensburg, Telefon 0751/822828 oder online im Erlebnisshop unter www.ravensburg.de/tourismus.