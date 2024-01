Alle sind krank. Zumindest gefühlt hat jeder einen Menschen in der Familie, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, der sich mit Tee und warmen Decken ins Bett begeben muss. Doch wie ist die Lage wirklich? Das Robert-Koch-Institut berichtet aktuell von einer deutlich erhöhten Zahl an Atemwegserkrankungen. Die Ravensburger Oberschwabenkliniken (OSK) hingegen scheinen bisher weitestgehend von Notfällen verschont geblieben zu sein.

Zuletzt teilte das Robert-Koch-Institut (RKI) mit, dass akute resiporatorische Erkrankungen deutlich zunahmen. Für den Laien heißt das: Es gibt mehr Atemwegserkrankungen derzeit bei Menschen aufgrund von Influenzaviren (also der Grippe), der sogenannten RSV (ähnlich dem Grippeerreger) und dem inzwischen allumfänglich bekannten Covid. „Die RSV-Aktivität und die Covid-19-Aktivität sind weiterhin hoch. Insbesondere Kinder unter zwei Jahren sind von einer Krankenhauseinweisung mit RSV-Infektion betroffen, bei älteren Menschen führt weiterhin Covid-19 am häufigsten zu schwer verlaufenden Erkrankungen“, teilt das RKI mit.

Arztpraxen sind noch voller als sonst

Die Lage vor Ort hat sich, zumindest in den Kliniken, dadurch aber nicht verschärft. Zwar sind die Arztpraxen voller als sonst, aber schwere Fälle gibt es in der OSK mit ihren Häusern in Ravensburg und Wangen bisher nicht, berichtet Pressesprecher Jürgen Schattmann.

Sowohl in der Inneren Abteilung wie auch in der Kinderklinik gebe es zwar Fälle von Atemwegsinfektionen und -erkrankungen, aber in der Summe bewege sich das im Bereich des Normalen: „Nichts Ungewöhnliches oder Dramatisches“. Die Situation bei den Kleinen sei sogar um einiges besser als im vergangenen Winter. Auch der Krankenstand bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der OSK halte sich in Grenzen, so Schattmann.

Zehn Prozent der Deutschen waren krank

Das RKI hatte indessen unlängst von einer aktuell heftigen Erkältungswelle in der Bundesrepublik berichtet. Demnach sollen im Dezember knapp zehn Prozent der Deutschen von Atemwegserkrankungen betroffen gewesen sein. Laut ein Viertel davon entfielen auf Corona.

Nach RKI-Angaben haben ein Drittel der Patienten aber nur milde, ein weiteres Drittel gar keine spürbaren Symptome. Wer erkrankt, hat zumeist Fieber, Muskel- oder Kopfschmerzen, später kommt oftmals Reizhusten hinzu. Nach fünf bis sieben Tagen ist die Krankheit zumeist überstanden, sagen die Wissenschaftler.