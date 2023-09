Beethovens Neunte und ein gutes Buch als Erfolgsgarant für eine lange Ehe? Im Falle des Buchhändlerehepaares Christine und Hero Schiefer kann man das fast so sagen, aber eben nur fast! Da kommt noch Einiges dazu, was diese Liebe beflügelt hat.

Wenn das Ehepaar am 30. September am Bodensee seine diamantene Hochzeit feiert, dann wird es zurückblicken auf ein reichhaltiges Leben: zwei Kinder, vier Enkel und zwei Urenkel, ein für beide interessantes Berufsleben, viele Reisen, Freundschaften, Höhen und Tiefen und ‐ eine tragfähige, tiefe Liebe.

Ein erster kleiner Funke

Alles begann mit der sechswöchigen Buchhändlerschule in Köln im August 1960. Dort begegneten sich der 20-jährige Buchhandelslehrling Hero Schiefer aus Braunschweig und die 23-jährige Christine Schaffner aus Heilbronn, ebenfalls angehende Buchhändlerin. Als am zweiten Abend „Minna von Barnhelm“ gegeben wurde und Christine mit einer Bekannten eine Pausen-Zigarette rauchen wollte, bat sie zwei in der Nähe stehende junge Männer um Feuer. Ein kleiner Funke sprang da wohl schon auf einen der beiden über, denn er dehnte den Abend geschickt bis Mitternacht aus, dem 23. Geburtstag seiner neuen Bekanntschaft. Ein nächtlicher Blumenverkäufer hatte ihm sogar das Überreichen von 23 Rosen ermöglicht.

Das Feuer war entzündet, aber es schwelte auf kleiner Flamme. Nach vielen Briefen hin und her und dem ersten Silvesterbesuch des Freundes bei ihren Eltern war sich die junge Frau sicher: „Wir passen nicht zusammen. Wir sind uns viel zu ähnlich!“

Dann erklang Beethovens Neunte

Nicht nur die Liebe zur Literatur und zur klassischen Musik wies nämlich Parallelen auf, auch die Geschichten der durch Kriegswirren entwurzelten Familien ‐ er stammt aus Frankfurt/Oder, sie aus Breslau ‐ ähnelten sich. Aber an der zweiten gemeinsamen Silvesterfeier funkte es dann doch! Zu den Klängen von Beethovens Neunter wurde dem Pärchen klar: „Wir gehören zusammen!“

Am 12. Juni 1962 feierte es Verlobung, die Hochzeit fand wegen der Einberufung des jungen Mannes zur Bundeswehr erst ein Jahr später statt. Standesamtlich wurde am 20. September 1963 in Karlsruhe geheiratet. Die kirchliche Hochzeit folgte am 30. September in der Evangelischen Kirche in Waldenburg bei Öhringen. „Meine Frau sah sehr gut aus in ihrem weißen Kleid“, erinnert sich der Jubilar schmunzelnd. Und für beide stand fest: Er heiratet die schönste Frau und sie den klügsten Mann. Die Bundeswehr hatte ein unerwartetes Hochzeitsgeschenk in Höhe von 150 DM beigesteuert.

Ab nach Ravensburg

Christine Schiefer arbeitete inzwischen als Buchhändlerin in Baden-Baden, er war mittlerweile nach Karlsruhe versetzt worden. Ein Angebot des Otto-Maier-Verlages lotste das junge Paar nach Ravensburg, wo die Ehefrau bei der Dorn‘schen Buchhandlung Arbeit fand.

Die berufliche Weiterentwicklung ihres Mannes bedingte künftig häufigere Wohnortwechsel. Sie führte ihn 1970 ein zweites Mal zum Otto-Maier-Verlag, von wo er schließlich bis zur Verrentung in den Kunstverlag Weingarten wechselte. Waren ihm doch Kunstbücher besonders ans Herz gewachsen, nachdem seine Buchhändlereltern schon früh sein Interesse daran geweckt hatten.

Viele Reisen mit den Kindern

Mit den beiden 1964 und 1967 geborenen Kindern, Katrin und Achim, unternahm die Familie interessante Reisen. Skandinavien, die Lofoten, Griechenland, Korsika, Italien ‐ alles besuchten sie mit großem Kunst- und Kulturinteresse. Besonders gern erinnert sich das Paar aber auch an die Reisen zur Buchmesse nach Leipzig mit den obligatorischen Konzertbesuchen des Gewandhausorchesters. Zünftige Wanderungen und gemeinsame Freizeit stärkten das Familienleben. Später setzte die Geburt von Enkeln und Urenkeln besondere Glanzpunkte.

„Ja, das Buch ist unsere Liebe. Es hat uns geprägt“, erzählt die temperamentvolle alte Dame.

Wir reden abends viel, kommen kaum ins Bett. Wir lesen und diskutieren. Christine Schiefer

Und ihr Mann fügt lachend hinzu: „Meine Frau liest mir vor, meine Augen sind schlecht. Sie liest ausdauernd, auch wenn ich mal einschlafe!“ Er selbst hat auch ein Buch geschrieben: „Die Wohnzimmerbuchhandlung“ Es ist die tragische Geschichte seiner Herkunftsfamilie.

Viele Jahre ehrenamtlich engagiert

Schwere Krankheiten, die die Eheleute vor allem im Ruhestand zu bewältigen hatten, konnten ihnen nichts von ihrer positiven Lebenshaltung nehmen. Zehn Jahre lang leiteten sie ehrenamtlich das Büchercafé der Evangelischen Matthäusgemeinde und machten es jeden Freitag zu einem fachmännisch geführten „Ort der Begegnung“. Zum Geheimnis ihrer langen Ehe sagen sie: „Man darf nichts unter den Teppich kehren und muss viel miteinander reden. Und ‐ mit Humor geht alles leichter!“

So versteht auch jeder ihre Antwort auf die Frage, wie sie denn ihre diamantene Hochzeit feiern: „Wir haben die Silberhochzeit allein in Paris und die goldene Hochzeit allein in der Toscana gefeiert. Jetzt feiern wir die diamantene Hochzeit allein am Bodensee!“