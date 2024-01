„Erfolgreiche“ Verkehrskontrolle

Beamte des Polizeireviers Ravensburg führten am Donnerstagvormittag in der Jahnstraße eine stationäre Verkehrskontrolle durch. Im Verlauf der Maßnahmen mussten sie acht Pkw-Fahrerinnen und -Fahrer beanstanden, die ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten. Zwei weitere Betroffene wurden dabei beobachtet, wie sie während der Fahrt mit ihrem Handy telefonierten. Neben einem Bußgeld müssen die Letztgenannten zusätzlich mit einem Punkt in Flensburg rechnen, teilt die Polizei mit. Gegen 10.45 Uhr wurde ein 32-jähriger Pkw-Lenker kontrolliert, der augenscheinlich Anzeichen einer Betäubungsmittelbeeinflussung zeigte. Nachdem er einen Vortest ablehnte, wurde ihm in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Deren Auswertung dürfte nun Klarheit bringen, ob er entsprechend zur Anzeige gelangt. Die Weiterfahrt wurde ihm zunächst untersagt.