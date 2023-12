Erfolge der Eschacher Tennisjugend lassen für die Zukunft hoffen

In der abgelaufenen Sommersaison wusste die Jugend der Tennisabteilung des TSV Eschach zu überzeugen. Gleich vier Mannschaften erspielten sich den Meistertitel.

U10 und U9 schaffen es ins Bezirksfinale

Die U15 entschied ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem TC Tettnang für sich und lag am Ende um einen Satz besser an der Tabellenspitze. Dadurch gelang der Aufstieg in die Staffelliga. Meister wurde ebenfalls die zweite U12-Mannschaft, auch hier war der erste Platz gleichbedeutend mit dem Sprung in die Staffelliga. Die U10 setzte sich in ihrer Gruppe durch und sicherte sich den vierten Platz im Bezirksfinale. Ebenfalls ins Bezirksfinale schaffte es die U9, die sich im Finale der älteren Mannschaft des TC Ehingen geschlagen geben musste. Die U12 und die U15 gemischte Mannschaft erreichten Rang drei in der Staffelliga. Die U18-Junioren mussten trotz eines Sieges gegen den Meister TC aus der Bezirksstaffel absteigen.

„Besonders die Altersklassen U9 bis U15 haben überragende Spiele gezeigt und tolle Erfolge gefeiert“, bilanzierte Eschachs Jugendleiter Jochen Bucher.