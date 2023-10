Der Aufstieg zur Kabine des Kranführers auf Ravensburgs größter Baustelle zieht sich ‐ Leiter um Leiter geht es nach oben bis zur Plattform am Kranausleger. Sie wackelt leicht, weil eine schwere Last am Haken bewegt wird. Gelb lackiert streckt sich der eiserne Arm über den Rohbauten aus ‐ hier entsteht im größten Konversionsprojekt in der Ravensburger Stadtgeschichte ein neues Wohnviertel auf einem ehemaligen Industriegelände. Andreas Schneider sitzt in 48 Meter Höhe am Steuer des Krans ‐ einer der wichtigsten Jobs auf der Baustelle.

Kranführer ist für das Tempo am Bau entscheidend

Rund 300 Wohnungen entstehen dort auf einen Schlag. Dass es vorangeht, liegt auch in Schneiders Verantwortung. Er muss Material transportieren, bevor es verbaut werden kann. „Der Kranführer ist sehr wichtig, er bestimmt das Tempo und den Tagesablauf auf der Baustelle“, sagt Polier Stefan Engst von der Firma Reisch, die das neue Wohnquartier mit dem künftigen Namen „Lumper Höhe“ baut. „Er muss den Überblick haben und sehen, wer den Kran benötigt. Auch das Fahren muss schnell gehen.“

Der 52-jährige Andreas Schneider aus Aulendorf arbeitet seit 30 Jahren bei der Firma Reisch. Seit 34 Jahren ist er Kranführer. Als junger Mann hat er beim Militär in Kasachstan die sechsmonatige Ausbildung zum Autokranführer gemacht. „Wir mussten jede Schraube auswendig lernen“, erinnert sich Schneider.

Schwindelig wird ihm nur unter einem Umstand

Aus der Kranführerkabine sieht die Baustelle wie ein Wimmelbild aus. 60 Mitarbeiter arbeiten aktuell auf der Baustelle, überall gibt es Spannendes zu entdecken. Schneider nimmt auf einem gepolsterten Sitz Platz, so ähnlich wie ein Busfahrer. Seine Unterarme liegen auf weichen Frotteetüchern, die er sich dort ausgelegt hat. Jede Armlehne endet an einer Art Joystick, mit denen Schneider den Kran bedient.

Andreas Schneider empfindet seine Kranführerkabine als zweites Zuhause. Manchmal steigt er einen ganzen Tag lang nicht herab. (Foto: Lena Müssigmann )

Seine Füße stehen auf einem Metallgitter mit Fenstern, so dass er auch senkrecht nach unten schauen kann. Schwindelig wird ihm wegen der Höhe nie. „Nur, wenn ich die falsche Brille aufhabe“, sagt er und lacht.

Schneider hat alle Zahlen zum erlaubten Gewicht im Kopf

Unter ihm steht ein Betonmischer. Am Kranhaken hängt ein riesiger Kübel, den Schneider ganz genau hinter dem Betonmischer abstellt. Ein Arbeiter klappt den Auslass des Betonmischers hinein und füllt den Bottich. Schneider hebt danach den Kübel an, das Display in seinem Führerhaus zeigt genau das Gewicht an.

Sechs Krane stehen auf dem Rinker-Areal, wo die Firma Reisch aus Bad Saulgau auf einer Industriebrache rund 300 Wohnungen baut. (Foto: Lena Müssigmann )

Schneider kann die Zahlen schnell herunterrattern, welche Last der Kran an welcher Stelle des 45 Meter langen Auslegers tragen darf, und im Kopf prozentuale Zuschläge ausrechnen. Weiter vorne ist es weniger, als ganz hinten, nah am Fahrerhaus, wo rund acht Tonnen angehängt werden können.

Kleine Bewegungen am Joystick und der Kübel schwebt

Schneider lässt den Betonküble mit kleinen Bewegungen an seinen Schalthebeln über die Baustelle schweben zu einer Schalung, die mit Beton gefüllt werden muss. Dort schnappen sich seine Kollegen einen Schlauch, der aus dem Bottich hängt, und lassen den Beton herausfließen. Schneider beobachtet alles genau und weiß, wann er den gelben Riesen-Eimer weiterschweben lassen soll. „Hier oben muss man immer vorausdenken.“

Der Überblick über die Baustelle ist für den Kranführer wichtig. Andreas Schneider sagt, er sieht schon Wochen zuvor, was noch erledigt werden muss. Für Laien sieht alles nach einem riesigen Wimmelbild aus. (Foto: Lena Müssigmann )

Ganz alleine zu arbeiten, macht ihm nichts aus. „Ich bin gerne hier oben. Wegen der Sauberkeit. Hier hast Du Deine Ruhe“, sagt er. Neben ihm liegt ein Funkgerät, durch das er mit seinen Kollegen kommunizieren kann. Immer wieder springt es an. An diesem Vormittag hat sich jemand auf der Baustelle in den Finger geschnitten. Auch der Ruf nach einem Ersthelfer läuft über Funk. So bekommt Schneider auch in 48 Meter Höhe mit, was am Boden los ist.

Auch Mittagessen gibt es in luftiger Höhe

Er steigt aber manchmal den ganzen Tag nicht vom Kran herunter. „Das ist mein zweites Zuhause“, sagt Schneider. Er hat in seiner Kabine alles, was er braucht. Neben ihm steht eine Kaffeetasse, eine Box mit Würfelzucker, ein Wasserkocher. Für heiße Tage hat er eine Kühlbox in der Kabine, damit sein Grillschaschlik bis zur Mittagspause nicht in der Hitze steht. Verpackte Waffelschnitten klemmen für den kleinen Hunger in einer Halterung hinter dem Sitz. Eine Antwort auf die Frage, was er macht, wernn er auf Toilette muss, lehnt Schneider ab ‐ Kranführergeheimnis.

Der Aufstieg zum Arbeitsplatz von Andreas Schneider zieht sich: Leiter um Leiter muss er in die Höhe klettern. (Foto: Lena Müssigmann )

Schneider erinnert sich an ältere Krane, an denen alles geruckelt und gerattert hat, wenn große Lasten am Haken hingen. Heute hört er in seiner Kabine nichts mehr, die Reaktionszeit sei viel schneller ‐ das noch relativ neue gelbe Modell, mit dem er jetzt auf der dritten Baustelle arbeitet, wolle er nicht mehr hergeben.

Verantwortung für Kollegen am Boden lastet auf seinen Schultern

Sechs Krane stehen aktuell auf dem Rinker-Areal. Schneider sitzt auf „Kran 1“. Für seinen Kollegen im höchsten Kran auf der Baustelle mit 70 Meter langem Ausleger hat er besoneren Respekt. Was die Kranführer alle eint: Sie müssen hochkonzentriert sein. Erstens, damit sie sich mit den Auslegern nicht in die Quere kommen. Zweitens, damit das Material am Haken niemanden trifft oder gar verletzt.

Aus der Vogelperspektive Abstände und die Höhe von Dingen abzuschätzen, ist äußerst schwierig. Aber Polier Stefan Engst lobt das gute Auge von Schneider. Er sagt auch: „Er muss Vertrauen haben zu dem, der unten anhängt.“ Wenn die Last nicht richtig am Haken hängt, kann etwas herunterfallen. Alle Handgriffe sitzen in der Regel. „Gott sei Dank, hatte ich noch nie einen tödlichen Unfall auf der Baustelle“, sagt Engst. „Und der Kollege oben glaube ich auch nicht“, sagt er über Schneider. Aus dessen Erzählungen geht hervor, dass die Verantwortung vor allem für die Sicherheit der Kollegen am Boden schwer auf seinen Schultern lastet.

Aussicht war in der Ravensburger Altstadt am besten

Leichtigkeit empfindet er manchmal, wenn er den Blick schweifen lassen kann. Beim Bau des Kunstmuseums in Ravensburg konnte er das Innenstadtleben in den Altstadtgassen von oben sehen. „Das war das Spannendste vom Ausblick her, das war mein Highlight“, erinnert er sich.

Beim Bau des Landratsamtes in Friedrichshafen hat es ihn ab und zu amüsiert, zu sehen, was auf den Bodensee-Booten und Yachten vor sich ging. Meistens hat er aber Stress. „Da hast du keine Zeit zum Umeinanderschauen.“

Schneider will sich nicht auf Kameras verlassen

Dass moderne Kameratechnik den Aufstieg in die Höhe irgendwann überflüssig macht und er den Kran von unten steuern kann, glaubt er nicht. „Vielleicht, wenn unten nur noch Roboter arbeiten, keine Menschen mehr“, sagt er. Er rechne sonst mit Unfällen.

Drei Monaten wird er noch auf das Rinker-Areal blicken, dann wir sein Kran ab- und anderswo wieder aufgebaut. Auch das ist etwas, was den Job für Schneider spannend macht: Dass er immer weider was anderes von oben sieht.