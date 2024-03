Die Ravensburg Towerstars haben einen Nachfolger für den Geschäftsführer Sport Daniel Heinrizi gefunden. Wie der Eishockey-Zweitligist am Montag bekanntgab, wird Marius Riedel ab 1. Mai Sportlicher Leiter.

Heinrizi hat nach vier Jahren als Geschäftsführer Sport seinen Vertrag nicht mehr verlängert. Riedel war unter anderem Cheftrainer beim Oberligisten Halle sowie zwei Jahre lang Talente- und Standortentwickler bei der Deutschen Eishockey-Liga 2.

Anders als in den vier Spielzeiten mit Heinrizi ist Raphael Kapzan ab Mai alleiniger Geschäftsführer des dreimaligen Zweitligameisters. Der neue Sportliche Leiter ist ihm unterstellt.

Marius Riedel ist in Halle an der Saale geboren und startete nach Regionalliga-Einsätzen in seiner Heimatstadt im Jahr 2018 seine Trainerlaufbahn beim ERC Mannheim im Nachwuchsbereich. In der Saison 2018/19 war er bei der U20-Weltmeisterschaft sowie den U18-Juniorinnen für den Deutschen Eishockey-Bund (DEB) tätig. Ab 2020 übernahm Riedel die von der DEL2 neu geschaffene Funktion des Koordinators für die Talente- und Standortentwicklung. Verantwortlich war er neben dem Perspektivcamp etwa für die Zertifizierung der DEL2-Standorte im Rahmen des DEB-Sternekonzepts.

Zur Saison 2022/23 kam der 35-jährige Hallenser, der laut Mitteilung der Towerstars ein Sportstudium abgeschlossen hat und die A-Trainerlizenz besitzt, an die Bande zurück. Von 2022 bis Dezember 2023 stand er als Cheftrainer bei den Halle Saale Bulls in der Oberliga Nord unter Vertrag. Hospitiert hat der künftige Sportliche Leiter der Towerstars bei renommierten Proficlubs wie IFK Helsinki, den Adler Mannheim und den Eisbären Berlin sowie bei den Fußballern der TSG Hoffenheim.

„In den Vorgesprächen und auch bei der Präsentation vor dem Aufsichtsrat hat uns Marius mit seiner sehr strukturierten Art und seinen Kompetenzen überzeugt“, wird Frank Kottmann, Gesellschafter und Vorsitzender des Aufsichtsrats der Towerstars, in der Mitteilung zitiert. „Er hat durch seine vorherigen Tätigkeiten insbesondere über den deutschen Spielermarkt einen sehr guten Überblick und ein sehr gutes Auge für Talente. Das wird für uns in den nächsten Jahren sehr wichtig sein, um unsere gemeinsamen Ziele und Visionen zu erreichen.“

Riedel hat sich in den vergangenen Tagen auch bei Trainer Gergely Majoross sowie der Mannschaft vorgestellt. Er wird sich laut Kapzan aber nicht in die laufende Saison einmischen. „Ich bedanke mich für das entgegengebrachte Vertrauen der Towerstars und freue mich auf die kommenden Aufgaben und Herausforderungen als Sportlicher Leiter“, sagt Riedel. „Ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam in eine erfolgreiche Zukunft gehen werden.“