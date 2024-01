Eigentlich wollte Özgür Atmaca nur spazieren gehen, den Kopf frei bekommen und dabei Landschaften fotografieren, als er sich im September 2019 eine Kamera zugelegt hat. Seitdem hat sich das Fotografieren zu seiner Leidenschaft entwickelt.

In Ravensburg und der Region wird er unter seinem Nutzer-Namen „Oespixx“ im sozialen Netzwerk Instagram immer bekannter. Denn eine andere Idee hat die Landschaftsfotografie verdrängt: Er fotografiert jetzt Leute auf der Straße, ganz spontan. Es ist eine Idee, mit der er vielen Menschen eine Freude macht. Und das, ganz ohne Geld dafür zu verlangen.

Die Freude der fotografierten Menschen ist sein Antrieb

Özgür Atmaca ist Fahrzeuglackierer in Horgenzell, 33 Jahre alt, wohnt in Baienfurt – und hat vor gut vier Jahren ein Hobby gesucht. Er entscheidet, sich mit Fotografie zu beschäftigen. „Ich hätte damals nicht gedacht, dass ich mich so verliebe.“

Zunächst richtet er sein Objektiv auf eine Ente am Bodensee, setzt dann aber auch kreative Ideen für besondere visuelle Effekte um, indem er zum Beispiel durch den Boden eines Glases fotografiert. Doch auch schon damals hat er Freunde fotografiert. „Und ich habe gesehen, wie sich alle über Fotos gefreut haben“, erinnert er sich. Das habe ihn motiviert.

Özgür Atmaca fotografiert Menschen auf der Straße in Ravensburg. Im Video gibt er Tipps, wie man ein schönes Porträtbild fotografieren kann. Özgür Atmaca fotografiert Menschen auf der Straße in Ravensburg. Im Video gibt er Tipps, wie man ein schönes Porträtbild fotografieren kann.

In dieser Zeit sieht er erstmals die Arbeit des Streetfotografen David Guerrero, der als „dgphotoholic“ auf Instagram Porträts von Menschen postet, die er vor allem in New York auf der Straße trifft. Atmaca bekommt Lust darauf, ebenfalls Leute spontan auf diese Art und Weise zu fotografieren. Wenn er auf der Straße Menschen anspricht, die er gerne ins Bild setzen würde, lehnt seiner Schätzung nach etwa ein Drittel ab.

Auf Instagram hat er mehr als 11.000 Follower

„Ich bin ein sehr offener Mensch, ich lerne viele Leute kennen“, sagt er. Aber den Mut, wildfremde Menschen anzusprechen, brauche er jedes Mal aufs Neue.

Wen er anspricht, entscheidet er binnen weniger Sekunden. Ein Lächeln fällt ihm immer positiv auf. Auffälliger Kleidungsstil macht ihn neugierig. Nur: „Wer lustlos aussieht, den frage ich nicht.“

Immerhin: Viele Passanten sind begeistert, ihn zu treffen oder wünschen sich sogar, endlich einmal von ihm fotografiert zu werden. Denn Özgür Atmaca ist inzwischen durch das soziale Netzwerk Instagram in Ravensburg zu einer gewissen Bekanntheit gekommen. 11.300 Menschen folgen ihm auf Instagram, um seine Bilder zu sehen. Die verschenkt er.

Augen der Menschen erzählen für ihn Geschichten

Manchmal analog - dafür hat er dann einen Drucker dabei. Diese Variante wählt er vor allem, wenn er mit Menschen zu tun hat, die digital nicht bewandert sind. „Ich fotografiere gerne alte Menschen. Deren Augen erzählen Geschichten. Sie schauen oft gerade und ernst in die Kamera. Und du siehst, was sie alles durchgemacht haben“, sagt er. Jüngeren Menschen schickt er die Fotos digital per Mail.

Beyza Ünalan ist Floristin. Özgür Atmaca fotografiert sie vor ihrem Blumenladen in der Bachstraße. (Foto: Lena Müssigmann )

Warum er das alles macht? „Die Freude der Menschen ist der Grund“, sagt er. „Ich mache das, um die Leute glücklich zu machen.“

Idee hebt sich vom Inszenierungswahn auf Instagram ab

Beyza Ünalan ist Floristin und betreibt einen Blumenladen in der Bachstraße, wo Atmaca sie vor einiger Zeit spontan mit einer Freundin zusammen fotografiert hat, die kurz darauf für längere Zeit ins Ausland gegangen ist. „Deshalb ist das Bild für mich superviel wert“, sagt die junge Ladenbesitzerin. Dass der Fotograf sie unvorbereitet getroffen hat, habe dem Bild einen besonderen Charme gegeben, es zeige eben Alltag, das gefalle ihr. „Das ist so echt. Es muss ja nicht alles gestellt sein wie auf Instagram sonst üblich.“ Spontan-Fotografie dieser Art hat sie in Großstädten verortet. „Ich war überrascht, dass das jemand in Ravensburg macht.“

Atmaca schafft es, im Gespräch mit den Menschen eine Lockerheit zu erzeugen, die sich im Bild äußert. „Bei ihm fühlt man sich wohl“, sagt eine andere Frau, Anna-Laura Martins, nachdem Atmaca sie in der Bachstraße vor der Linse hatte.

Lebenstraum ist, von der Fotografie zu leben

Seine Fotos schießt er binnen weniger Sekunden. Die Technik hat er sich selbst beigebracht. Dabei hat ihm auch geholfen, die Einstellungen auf dem Kameradisplay anderer Fotografen zu sehen. Das möchte er auch anderen Foto-Interessierten ermöglichen, indem er sich selbst beim Fotografieren filmt und diese Videos online zeigt. Dafür trägt er einen Gurt am Oberkörper mit Halterung fürs Handy.

Die Fotos bearbeitet er danach zu Hause am Computer, bevor er sie veröffentlicht. Er fotografiert mit einem Objektiv mit Festbrennweite. Aktuell hat er schon seine dritte Kamera in Benutzung. „Das ist ein teures Hobby“, sagt Atmaca. Mit gebuchten Fotoshootings verdient er inzwischen auch Geld. „Irgendwann davon zu leben, ist mein Ziel.“

Tipps von Özgür Atmaca für Porträtfotos

„Ich finde es am schönsten, wenn man nicht vor einer Wand steht, sondern das Bild eine Tiefe hat“, sagt er. In der Fußgängerzone stellt er die Menschen gerne in die Mitte der Straße. Bei der Wahl des Objektivs setzt er auf Festbrennweiten – das heißt, dass man mit dem Objektiv nicht zoomen kann.

Özgür Atmaca achtet auf die Linien im Bild, dass alles gerade ist.

Das Licht ist fürs Ergebnis mitentscheidend. „Die beste Zeit zum Fotografieren ist eine Stunde bevor die Sonne untergeht oder eine Stunde nach Sonnenaufgang“, erklärt er. „Sonst hat man Schatten im Gesicht.“ Auch wenn man die Wahl hat, ob man ein Porträtfoto in der Sonne oder im Schatten macht, rät Atmaca zum Schatten.

Er gebe sein selbst angeeignetes Wissen gerne weiter und beantworte über seinen Instagramkanal „oespixx“ auch Fragen zur Ausstattung.