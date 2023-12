Entwurf Wärmeplanung der Stadt Ravensburg geht in die Auslegung

Wie der Wandel zu einer zukunftsfähigen Wärmeversorgung in Ravensburg aussieht, zeigt der Entwurf der kommunalen Wärmeplanung. Dieser wurde am 27. November einstimmig im Ravensburger Gemeinderat beschlossen. Noch bis zum 14. Januar 2024 ist der Entwurf der Wärmeplanung öffentlich ausgelegt, sodass Bürgerinnen und Bürger Anregungen einreichen können. Anlässlich der Auslegung ist am Mittwoch, 20. Dezember, um 18 Uhr eine Onlinevveranstaltung vorgesehen. Hier informieren Bürgermeister Dirk Bastin und Experten über den aktuellen Stand und gehen auf Fragen ein. Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Voranmeldung möglich.

Die Auslegung des Kommunalen Wärmeplans findet sowohl digital auf www.ravensburg.de/waermeplanung als auch analog im Empfangsbereich des Technischen Rathauses im Salamanderweg in Ravensburg statt. Rückmeldungen können per Mail an [email protected] oder postalisch an das Umweltamt der Stadt Ravensburg (Technisches Rathaus, Salamanderweg 22, 88212 Ravensburg) gesendet werden.

Weitere Informationen rund um den kommunalen Wärmeplan sowie den Link zur Online-Informationsveranstaltungen gibt es auf der städtischen Homepage unter www.ravensburg.de/waermeplanung