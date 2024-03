Entscheidende Wochen für die SGM Fronhofen/Fleischwangen

Am 17. Spieltag der Fußball-Kreisliga A1 hat der SV Bergatreute die Tabellenspitze vor dem SV Wolfegg behauptet. Der TSV Berg II rutschte durch das fünfte sieglose Spiel in Folge auf Platz sechs ab. Gewinner des Spieltags ist die SG Aulendorf, die dank eines knappen 2:1-Erfolges beim Schlusslicht SGM Fronhofen/Fleischwangen auf Rang drei vorrückt. Für die SGM läuft es weiter überhaupt nicht rund.

SGM Fronhofen/Fleischwangen - SG Aulendorf 1:2 (0:0)

Tore: 0:1 Lukas Steinhauser (47.), 0:2 Daniel Thomas (50.), 1:2 Marius Eninger (70.) - Aulendorf erkämpft sich drei Punkte beim Tabellenschlusslicht in Fronhofen. Die SGM startete zwar mit viel Engagement, die ersatzgeschwächte Abwehrreihe der SGA hielt der starken Anfangsphase der Gastgeber aber stand. In die zweite Halbzeit startete Aulendorf mit einem Doppelschlag: Der nach der Pause eingewechselte Lukas Steinhauser erzielte das 1:0 (47.), vier Minuten später erhöhte Daniel Thomas auf 2:0. Diesem Treffer ging nach Ansicht der SGM ein Handspiel voraus. „Solche Situationen machen etwas mit einer Mannschaft, die aufgrund des Misserfolgs sowieso schon verunsichert ist“, meint SGM-Trainer Andreas Kropp.

Es fehlte der letzte Wille, ein Tor machen zu wollen. Fronhofens Trainer Andreas Kropp

Seine Mannschaft versuchte aber alles, in der 70. Minute wurden die Offensivbemühungen belohnt. Marius Eninger traf aus der Distanz zum 1:2. Die SGM drängte auf den Ausgleich, letztendlich fehlte aber die letzte Konsequenz, um einen Punkt im Häldele-Stadion zu behalten. „Es fehlte der letzte Wille, ein Tor machen zu wollen. Viel mehr können wir uns in dem Spiel nicht vorwerfen“, sagt Kropp. Die ligaweit schwächste Offensive (15 Tore in 17 Spielen) stellt den offensichtlichen Schwachpunkt seiner Mannschaft dar: „Wir hatten in der Hinrunde viele Verletzte in der Offensive, die schwer zu ersetzen waren“, erklärt der Trainer.

Nach der 14. Niederlage bleibt Fronhofen/Fleischwangen Tabellenletzter. Am Sonntag (15 Uhr) gastiert die SGM beim Vorletzten FC Kosova Weingarten, der nur drei Punkte mehr hat. Will Fronhofen/Fleischwangen noch ein Wörtchen um den Klassenerhalt mitsprechen, so sind drei Punkte in dieser Partie essenziell. „Wir brauchen die gleiche Energie wie gegen Aulendorf und jedem muss klar sein, wie richtungsweisend dieses Spiel ist“, sagt Kropp. „Ich bin davon überzeugt, dass in unserer Mannschaft mehr steckt, als die Tabelle aussagt.“

SV Haisterkirch - SV Reute 2:2 (1:1)

Tore: 1:0 Marian Brielmayer (3.), 1:1 Patrick Bentele, 2:1 Yannic Huber (64.), 2:2 Dennis Fundel (66., Foulelfmeter) - Das Derby brauchte nicht lange, um auf Touren zu kommen. Schon nach vier Minuten traf Marian Brielmayer sehenswert von der Strafraumkante ins lange Eck. Nach einer halben Stunde glich Patrick Bentele nach einem Eckball aus. In der zweiten Halbzeit sorgten ein abgefälschter Freistoß von Yannic Huber und zwei Minuten später ein Strafstoß von Dennis Fundel für den 2:2-Endstand. Reute traf noch ein weiteres Mal, allerdings wurde eine Abseitsstellung gepfiffen. Auch der SVH ließ einige Chancen aus.