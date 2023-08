Voraussichtlich im Herbst soll am Ravensburger Rathaus wieder eine Webcam installiert werden, sodass Neugierige mit einiger Entfernung das Treiben auf dem Marienplatz im Internet beobachten können. Für die vierjährige Sanierungszeit war das Gerät abmontiert worden.

Dem Ravensburger CDU–Stadtrat Rolf Engler geht das aber nicht schnell genug. Gerade beim Rutenfest hätten Schulfreunde von ihm, die mittlerweile in Texas und anderswo wohnten, gesagt, wie sehr sie den Blick auf die alte Heimat vermissen würden.

Gerade im Wettbewerb mit anderen Städten ist ein moderner und aktueller Auftritt unserer Stadt von Vorteil und auch notwendig, sieht Engler zudem einen touristischen Nutzen.

Es gibt Webcam auf der Veitsburg

Doch der städtische Pressesprecher Timo Hartmann beschwichtigt: Die Stadtverwaltung werde am Rathaus wieder eine Webcam für den Marienplatz anbringen. „Bis es technisch so weit ist, sind aber noch ein paar Dinge zu klären. Wir müssen beim frisch renovierten Rathaus als historischem Gebäude die technischen Fragen in Verbindung mit Fragen des Denkmalschutzes klären. Auch Fragen des Datenschutzes spielen eine wichtige Rolle bei der Installation.“

Ganz ohne ein Webcam–Angebot sei die Stadt derzeit nicht, verweist Hartmann auf die Veitsburg, wo eine Kamera hängt. Zu sehen sind die Bilder über das Portal Panomax (https://.ravensburg.panomax.com).