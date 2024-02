Reisefotograf Michael Fleck zeigt am 23. und 25. Februar in Ravensburg und Friedrichshafen seine brandneue Multivisionsshow „Cornwall - Englands spektakuläre Südküste“. Für die Veranstaltung am Freitag, 23. Februar, um 20 Uhr im Kino Die Burg in Ravensburg verlost die „Schwäbische Zeitung“ Karten.

Schon auf dem Weg nach Cornwall sei Michael Fleck begeistert gewesen von der Schönheit und Vielfalt der südenglischen Landschaft, heißt es in einer Pressemitteilung. Zwischen Stonehenge und Lands End in Cornwall liegen die Grafschaften Hampshire, Wiltshire, Somerset, Dorset und Devon, die mit grandioser Natur, spektakulären Bauwerken und einer reichen Historie sehr viel zu bieten hätten. Da sind die Weltkulturerbestätten der Jungsteinzeit, die eine besondere Mystik ausstrahlen oder die Unesco-Stadt Bath mit ihrer herausragenden Architektur.

Mehr erfahren über die Geschichte Cornwalls

Fast schon mediterranes Klima gebe es in Cornwall mit Palmen an den Promenaden, und von den dramatischen Klippen der Küste bis zu den goldenen Sandstränden und den dunklen Mooren sei die Landschaft atemberaubend schön. Fleck zeigt in seiner Multivisionsshow, wie in Cheddar der Käse produziert wird oder im Dart Moor der Whiskey sowie die Prämierung seltener Nutztierrassen auf der Royal Cornwall Show. Der Abenteurer geht auch auf die Geschichte Cornwalls ein, angefangen bei den legendären Königen und Mythen, bis hin zu den Spuren der Bergbauindustrie, die die Region mitgeprägt hat. Immer auf der Jagd nach dem besten Licht habe Michael Fleck ein zauberhaftes Porträts Südenglands geschaffen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Demnach sorgen auch Drohnenflüge für „sensationelle Blickwinkel“.

Gewinnspiel und Datenschutz

Wer zwei Karten für die Multivisionsshow in Ravensburg gewinnen möchte, der sollte bis Montag, 19. Februar, 12 Uhr, eine Mail mit dem Stichwort „Cornwall“ und seinem Namen an [email protected] schicken. Die Gewinner werden benachrichtigt. Für die Hinterlegung der Karten an der Abendkasse werden die Daten der Gewinner an die Veranstalter weitergegeben. Alle Teilnehmerdaten werden nach Beendigung des Gewinnspiels vernichtet. Weitere Hinweise zum Datenschutz bei Schwäbisch Media unter www.schwäbische.de/datenschutz

Karten im Vorverkauf gibt es auch unabhängig von der Verlosung bei Schwäbische.de sowie online unter www.michael-fleck.de oder an der Abendkasse.