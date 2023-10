Ellen Albeck, bisherige Leiterin der Justizvollzugsanstalten Konstanz und Waldshut-Tiengen, wird neue Chefin im Ravensburger Gefängnis. Indormationen der „Schwäbischen Zeitung“ bestätigte am Montag das Justizministerium. Der bisherige Leiter in Hinzistobel, Thomas Mönig, ist zum 1. Oktober als Direktor zum Amtsgericht Biberach gewechselt.

Stellvertreterin schon 2002

Ellen Albeck stammt aus Waiblingen. In ihrer ersten Station bei der Justizvollzugsanstalt Ravensburg wurde sie bereits im November 2002 zur stellvertretenden Anstaltsleiterin bestellt. Nach einer einjährigen Abordnung an die Staatsanwaltschaft Stuttgart war Ellen Albeck seit Juli 2006 stellvertretende Anstaltsleiterin in Schwäbisch Hall.

Im Juli 2007 übernahm sie die Anstaltsleitung der JVA Konstanz. Nach dem Ausscheiden des damaligen Leiters Werner Hoffmann hatte sie seit November 2014 daneben in Personalunion die Leitung der Anstalt in Waldshut-Tiengen inne.