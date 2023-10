Ein elfjähriger Radfahrer ist in Ravensburg gestürzt, weil ihn ein Auto zu dicht überholt hat. Der Junge verletzte sich leicht, der Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um das Kind zu kümmern.

Wie die Polizei berichtet, war der elfjährige Radfahrer am Freitagmorgen gegen 7.35 in der St.-Martinus-Straße in Richtung Bildungszentrum St. Konrad unterwegs. Ein dunkles Auto wollte den Jungen links überholen. Wegen Gegenverkehr musst der Autofahrer den Überholvorgang auf Höhe des Elfjährigen abbrechen.

Autofahrer kümmert sich nicht um Unfall

Der Radfahrer war dadurch gezwungen nach rechts ausweichen, touchierte hierbei mit dem Vorderrad den Randstein und kam zum Sturz, schreibt die Polizei. Dabei verstauchte er sich die linke Hand. Das dunkle Auto setzte seine Fahrt hingegen fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg unter der Telefonnummer 0751 8033333 zu melden.