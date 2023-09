„Electric Horsemen“ heißt das aktuelle, zehnte Studioalbum der Berliner Country-Rockband. Momentan ist sie in großer Bandbesetzung auf Deutschlandtour.

Die Show beginnt mit einem lauten Knall ‐ neben Feuerfontänen haben die Hauptstadtcowboys auch Knallkörper, Nebel und Hochspannungs-Musik mitgebracht. Nach Vorband und Countdown fällt der Vorhang um kurz nach 20 Uhr und elektrisiert die rund 2500 Zuschauer von der ersten Minute an.

Nach langer Live-Pause haben die Musiker um das Sänger-Duo Alec Völkel und Sascha Vollmer ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das neben einigen neuen Titeln hauptsächlich einen Querschnitt des Gesamtwerkes der Band zeigt, die nun schon seit fast seit 20 Jahren auf der Bühne steht.

Am Outfit hat sich in all den Jahren wenig geändert: Noch immer gehören die weißen Stetson-Cowboyhüte ebenso zum Markenzeichen der Band wie die überdimensionalen Büffelschädel und der Canyon-Bühnenvorhang im symmetrischen Bühnenaufbau.

Unplugged-Block dabei

Vom klassischen Country mit Wechselbass und reduziertem Akustiksound hat sich The Boss Hoss aber weit entfernt. Es überwiegen fette Gitarrensounds, teilweise von drei Gitarristen vorgetragen. Zwar gibt es einen Unplugged-Block in der Mitte des Programms, bei dem Guss Brooks zum Kontrabass greift und Hank Williamson wahlweise Mandoline oder Mundharmonika bedient. Der Hauptteil des rund zweistündigen Programms wird aber von energetischeren Songs dominiert.

Sänger und Gitarrist Sascha Vollmer, genannt „Hoss Power“, schreibt die meisten Lieder und gibt sich zwischen den Songs redselig, auch wenn er zumeist auf seinem Barhocker sitzen bleibt. Agiler ist Leadsänger Alec „Boss Burns“ Völkel, der nicht nur den Elvis-typischen Hüftschwung gekonnt imitiert, sondern auch das Publikum immer wieder zum Mitklatschen animiert. Auch die Mitsing-Parts funktionieren gut ‐ man merkt dem Power-Duo die jahrelange Erfahrung an, mit dem Publikum zu interagieren. So witzelt Hoss Power bereits früh am Abend: „Mit dem folgenden Song knacken wir Euch.“ Es folgt eine Cover-Version von „Hey Ya!“.

Ein weiterer Evergreen ist die Dolly-Parton-Nummer „Jolene“, die im deutschen Radio inzwischen häufiger in der Boss-Hoss-Version gespielt werden dürfte als im Original. The Boss Hoss sind 2004 zu dritt als Country-Coverband gestartet, heute stehen zehn Musiker auf der Bühne und präsentieren hauptsächlich Songs aus eigener Feder.

Die Arrangements reichen von Unplugged-Ballade „What if“ bis zum Metalbrett „Nice but No“ und bestechen durch individuelle Solo-Einlagen vor allem der drei Bläser, „The Tijuana Wonderbrass“. Sie bestechen auch optisch mit glitzernden Sombreros und mexikanischen Mariachi-Kostümen und sorgen für viel Dynamik auf der Bühne.

Frontman Völkel lässt sich durch die Halle tragen

Höhepunkte sind sind die neben dem Klassiker „Don’t Gimme That“ auch der tanzbare „Dance the Boogie“ sowie das schweißtreibende „Stallion Battalion“, bei dem sich Frontman Alec Völkel mit freiem Oberkörper auf den Händen der Zuschauer zur Hallenmitte und zurück befördern lässt.

Vor mehr als zwölf Jahren waren The Boss Hoss zum letzten Mal in der Oberschwabenhalle ‐ trotzdem ist die Halle bei weitem nicht ausverkauft. Was möglicherweise daran liegt, dass die Band mit Freiburg, Regensburg, Nürnberg, Stuttgart und München viele süddeutsche Städte in kurzer Zeit bespielt. Vor allem in den oberen Sitzreihen blieben viele Plätze frei.

Auch bei den hinteren Stehplätzen gibt es noch Raum, den einige Fans zum Paartanz nutzen. Der Stimmung tut das keinen Abbruch.