Vorsicht auf der Bundesstraße B30: Zwischen Weingarten und Ravensburg gab es gegen halb sechs am Mittwochmorgen in Fahrtrichtung Friedrichshafen einen Unfall. Der rechte Fahrstreifen ist seitdem gesperrt, wie ein Polizeisprecher um 6.30 Uhr bestätigte.

Hohe Unfallgefahr durch Glätte

An dem Unfall waren zwei Fahrzeuge beteiligt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei gab es keine Verletzten. Insgesamt gab es durch Eisregen und Glätte schon mehrere Unfälle am frühen Mittwochmorgen im Landkreisravensburg. Mehr dazu in Kürze auf Schwäbische.de