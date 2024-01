Trotz glatter Straßen hat es am Mittwochmorgen im Kreis Ravensburg nicht so viele Verkehrsunfälle gegeben wie befürchtet. Laut Polizei war hauptsächlich der Landkreis Sigmaringen vom Eisregen betroffen, dort hatten die Beamten alle Hände voll zu tun, 19 Unfälle aufzunehmen.

Aber auch im Kreis Ravensburg kam es zu einigen Blechschäden. Zunächst hat es am frühen Morgen wegen des Eisregens auf der B30 einmal gescheppert: Zwischen Ravensburg und Weingarten kam es zu einem Zusammenstoß zweier Autos, verletzt wurde dabei niemand.

Lastwagen stößt mit Auto zusammen

Gegen 9 Uhr ist am Mittwochvormittag auf der B32 zwischen Wangen und Ravensburg ein Auto mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Der Unfall passierte zwischen Geiselharz und der Abzweigung Amtzell in Richtung Ravensburg. Eine Polizeisprecherin sagte: „Zufällig kam ein Rettungswagen an der Unfallstelle vorbei und konnte feststellen, dass es keine Verletzten gibt.“ Weiterhin habe es einige kleinere Unfälle mit Blechschäden gegeben, so die Sprecherin weiter, vor allem auf Nebenstraßen, die erst später gestreut werden konnten. „Aber Gott sei Dank ohne Verletzte. Für uns heißt das: Die Menschen fahren vorsichtig und haben sich auf das Wetter eingestellt.“

Der Schwerpunkt des Unfallgeschehens lag mit 19 Verkehrsunfällen im Kreis Sigmaringen, dort gab es auch vier Leichtverletzte, gefolgt vom Kreis Ravensburg mit zehn und dem Bodenseekreis mit drei glättebedingten Unfällen.

Bauhof-Mitarbeiter seit 3 Uhr unterwegs

Die Mitarbeiter der Ravensburger Bauhöfe waren offenbar gut vorbereitet auf die Eisesglätte. Laut Pressesprecher Timo Hartmann seien ab 3 Uhr circa 50 Mitarbeiter allein in der Kernstadt unermüdlich im Einsatz gewesen, hinzu kamen welche aus den Ortschaften. Sie streuten zunächst die Straßen mit Split und Salz, dann auch Geh- und Radwege. 15 Räum- und Streufahrzeuge, darunter sieben LKW und große Traktoren für die Straße und acht Kleintraktoren für die Geh- und Radwege, waren laut Hartmann unterwegs, um für mehr Sicherheit auf den vereisten Straßen zu sorgen.

Straßen und auch Radwege haben unterschiedliche Prioritäten, nach denen geräumt und gestreut wird. „Natürlich hängt das auch immer von den konkreten Wetterverhältnissen ab, wie schnell das geschieht“, so der Pressesprecher. „Bei anhaltendem starken Schneefall beispielsweise brauchen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Betriebshofes natürlich länger für die einzelnen Räummaßnahmen.“ Sie könnten auch nicht überall gleichzeitig sein. Wenn ein Radweg als Schutzstreifen auf der Straße geführt wird, werde er - sofern es die Örtlichkeiten zulassen - zusammen mit der Straße geräumt. Von der Straße getrennt geführte Radwege räume die Stadt. Für kombinierte Geh- und Radwege seien die Anlieger zuständig.

Unterschiedliches Bild in den Notaufnahmen

In den Notaufnahmen der Oberschwabenklinik herrschte ein unterschiedliches Bild. Während in Wangen wenig los war, herrschte am Elisabethen-Krankenhaus in Ravensburg nach Auskunft von Chefärztin Kerstin Kunz reger Zulauf. „Wir liegen Stand 15.30 Uhr bei 100 Patienten, die unsere Zentrale Notaufnahme heute bis dato aufgesucht haben, das ist weit mehr als im Durchschnitt.“ Die Wartezeit sei daher „naturgemäß länger“ gewesen. Bei den 100 Patienten handele es sich um 40 unfallchirurgische Fälle, darunter 25 Stürze und Unfälle wegen Glatteis.