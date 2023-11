Eisplatten beschädigen Auto

Die kalte Jahreszeit hat begonnen und birgt nicht nur am Boden Gefahren durch Eis und Schnee: am Montagvormittag lösten sich laut Polizeibericht auf der B 30 während der Fahrt Eisplatten vom Dach eines Lkw. Das teilt die Polizei mit. Diese trafen den VW Golf einer 44-Jährigen, die gerade im Begriff war, den Lkw zu überholen. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert, die Frau blieb unverletzt. Die Ermittlungen der Polizei zum Fahrer des Lkw, der den Vorfall nicht bemerkt haben dürfte, dauern an. Die Beamten weisen in diesem Zusammenhang die Fahrer großer Fahrzeuge darauf hin, während der kalten Jahreszeit auch das Dach von Schnee und Eis zu befreien, bevor die Fahrt angetreten wird. Um derartige Gefahren auch als Autofahrer zu vermeiden, rät die Polizei, den Sicherheitsabstand zu erhöhen und insbesondere vor Kurven besonders aufmerksam und vorausschauend zu fahren.