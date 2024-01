Ravensburger Eiskunstläuferin wird Neunte 

Bei der Europameisterschaft der Eiskunstläuferinnen ist Julia Sauter Neunte geworden. Damit war die 26-Jährige aus Ravensburg die beste Deutsche. Nur: Seit mehr als zehn Jahren startet Sauter für Rumänien, das Heimatland ihres Trainers. Noch zwei Jahre lang will die Eiskunstläuferin ihre erfolgreiche Karriere auf dem Eis fortsetzen - ein ganz großes Ziel hat sie noch im Kopf. Und auch für die Karriere nach der Karriere gibt es einen genauen Plan.

Verheiratet mit einem Profi der Towerstars

Zweimal täglich steht Julia Sauter in der Ravensburger CHG-Arena auf dem Eis. Oft mittags nach der Einheit der Towerstars. „Mein Mann geht, ich komme“, sagt Sauter und lacht. Sie ist verheiratet mit dem Towerstars-Stürmer Robbie Czarnik. Auch wenn beide auf dem Eis erfolgreich sind, so könne man die beiden Sportarten nur begrenzt miteinander vergleichen, meint Julia Sauter. „Ich betreibe eine Einzelsportart, er einen Teamsport. Ich habe einen Wettkampf pro Monat, er zwei Spiele pro Wochenende.“ Aber, das betont die 26-Jährige: „Man hat das Verständnis für den Job des anderen. Wir wissen beide, wie viel Arbeit wir da reinstecken.“

Beide haben sich zuletzt für diese Arbeit belohnt: Czarnik wurde mit den Towerstars Meister und als bester Spieler ausgezeichnet, Sauter schaffte es bei der Europameisterschaft in Litauen zum zweiten Mal in Folge unter die besten Zehn. „Ich bin sehr zufrieden, auch weil ich davor krank war und nur anderthalb Wochen Vorbereitung hatte“, meint Sauter. „Ich weiß aber auch, dass ich noch besser sein kann.“

Viel Lob für die Hilfe aus Rumänien

Dass sie sechs Ränge vor Kristina Isaev landete und damit im Grunde die beste deutsche Eiskunstläuferin bei der EM war, hat die Ravensburgerin zwar registriert. So richtig beschäftigt sie sich mit dem deutschen Verband aber nicht. „Ich weiß, dass es in Deutschland gerade schwierig ist, weil es nicht viele Läuferinnen gibt. Aber ich starte jetzt schon so lange für Rumänien, da wurde mir viel geholfen. Das möchte ich in den kommenden zwei Jahren weiter zurückgeben.“

So wie eben jüngst in Kaunas. Im Kurzprogramm zum Song „Oh my God“ von Adele zeigte die Sportlerin des ESC Ravensburg unter anderem einen sauberen und hohen Dreifach-Lutz, eine Kombination aus Dreifach-Toeloop und Doppel-Toeloop sowie eine eingesprungene und sehr schwierige Sitzpirouette. Mit 58,59 Punkten schaffte sie eine persönliche Bestleistung, als Zehnte zog sie ins Finale ein. Ihre vierminütige Kür lief Sauter, die beim ESCR von Marius Negrea und Roxana Hartmann trainiert wird, zur instrumentalen Musik des „Modern String Quintetts“.

Kein Druck vor 15.000 Zuschauern

Zwar stürzte sie beim Dreifach-Flip, doch ansonsten zeigte sie eine schöne Kür und landete nach 109,81 Punkten in der Kür in der Gesamtwertung auf Rang neun. „Zwischen Platz acht und 18 entscheidet die Tagesform, man darf sich nicht zu viel Druck machen“, sagt Sauter. Einige jüngere Läuferinnen seien nervös gewesen, weil die Eishalle in Kaunas mit rund 15.000 Zuschauern voll war. „Aber mich spornt so eine Kulisse an, das finde ich toll“, sagt Sauter.

Dabei hilft ihr natürlich auch ihre Erfahrung. Mit 26 Jahren gehört die gebürtige Weingartenerin zu den älteren Eiskunstläuferinnen. Das Alter sei jedoch nur eine Zahl. „Ich merke einfach, dass ich besser werde.“ Das will Sauter auch bei der Weltmeisterschaft Mitte März im kanadischen Montréal unter Beweis stellen. Ihr Ziel: der Finaleinzug und dann eine Platzierung zwischen Rang 15 und 20. Die besten 25 Läuferinnen nach dem Kurzprogramm ziehen ins Finale ein. Dieses Ziel hat sie dann auch bei der WM 2025 in Boston, im Heimatland ihres Ehemanns. „Wenn ich da im Finale stehe, habe ich einen Olympiastartplatz für mein Land geholt“, meint Sauter.

Die Olympischen Spiele wären der perfekte Abschluss

Die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen 2026 in Italien wäre für die Ravensburgerin der perfekte Abschluss ihrer Karriere. „Es ist ein ziemlich harter Qualifikationsprozess“, sagt sie. „Man darf sich keine Fehler leisten, wenn es darauf ankommt.“ Nach ihrer sportlichen Karriere will sie als Trainerin dem Eiskunstlauf treu bleiben. Auf dem Weg dorthin helfen Erfolge wie jener bei der EM. „Man muss sich einen Namen machen“, weiß Sauter. Das hat die 26-Jährige in den vergangenen Jahren gemacht. Als beste Deutsche - für Rumänien.