Eishockey-Ultras fühlen sich von Polizei schikaniert - zurecht?

Für das brisante Spiel zwischen den Ravensburg Towerstars und dem EV Landshut ist es am Sonntagabend in der CHG-Arena ungewöhnlich leise gewesen. Dazu gab es im Block B1, wo die treuesten Fans der Towerstars stehen, einige Lücken. Das lag nicht etwa daran, dass die Ultras keine Lust auf die Partie hatten.

Vielmehr wurden sie aus ihrer Sicht unnötig und zu lange von der Polizei aufgehalten. Es gab am Sonntag sogar Gerüchte, es habe für manche Ultras ein Verbot gegeben, die Halle zu betreten. Diesem Gerücht tritt die Towerstars-Geschäftsführung entschieden dagegen. Das ist zum Vorfall bekannt.

Beim Fanmarsch wurden Bengalos gezündet

Dutzende Anhänger der Ravensburger Fanszene haben sich am Sonntag gegen 17 Uhr von der Innenstadt aus auf den Weg zur CHG-Arena. In der Kuppelnaustraße wurden dabei zwei bengalische Fackeln gezündet. Auf dem Parkplatz der Oberschwabenhalle wurden die Ultras von der Polizei aufgehalten. „Die meisten von uns haben gar nicht mitbekommen, dass jemand Bengalos gezündet hat, plötzlich wurden wir mit Polizeiautos umzingelt“, sagt ein Sprecher der Ravensburger Ultras. „Die Untersuchung wegen zwei Fackeln war ein bisschen überzogen.“

Die Polizei wollte laut den Ultras herauszufinden, ob die Eishockeyfans noch weitere Pyrotechnik dabei hatten und wer die ersten beiden Fackeln gezündet hatte. Das gaben die Ultras allerdings nicht preis, weshalb die Beamten die Personalien aller am Marsch beteiligter Fans aufnahmen. Die Untersuchung sei ruhig und kooperativ verlaufen, teilt der Ultra-Sprecher mit. Ärgerlich sei jedoch gewesen, dass zunächst eine halbe Stunde lang nichts passierte. Der kaufmännische Geschäftsführer der Towerstars, Raphael Kapzan, hat von den Kontrollen auch nur am Rande mitbekommen. „Die Kontrolle der Polizei war wohl sehr gründlich und hat deshalb etwas länger gedauert“, meint Kapzan.

Ultras wollten nur geschlossen in die Halle gehen

Die Fans, die auf dem Parkplatz von Polizisten eingekreist waren, mussten ihre Taschen leeren, Mützen und Schals abziehen. Dann wurden Fotos gemacht und die Personalien aufgenommen. Da nur zwei Kameras aufgebaut gewesen seien, dauerte die Untersuchung mehrere Stunden. Gefunden haben die Beamten laut des Sprechers der Ultras nichts, auch gebe es kein weiteres Ermittlungsverfahren. „Auch bei uns sind keine weiteren Fragen der Polizei eingegangen“, sagt Kapzan.

Auf dem Parkplatz der Oberschwabenhalle sind die Ravensburger Ultras kontrolliert worden. (Foto: privat )

Nach Informationen von Schwäbische.de hätte jeder Ultra nach seiner Kontrolle in die CHG-Arena gekonnt. Doch die Gruppe wollte nur geschlossen in den Fanblock einlaufen, weshalb die Ultras erst nach dem zweiten Drittel in der Arena auftauchten. Mit Sprechchören machten sie während und auch noch nach der Partie kurz ihrem Unmut über die aus ihrer Sicht unnötige Kontrolle Luft. Auf die gewohnt lautstarke Unterstützung der Towerstars-Profis verzichteten die Ultras im letzten Drittel. „Die Laune war im Keller“, meint der Sprecher der Ultras. Schon viele Stunden vor dem ersten Bully hatten sich einige Ultras getroffen. Dass sie trotz gültiger Tickets nur einen kleinen Teil des Spiels gegen Landshut sehen konnten, sorgte für einigen Frust.

Towerstars sprechen keine Zutrittsverbote aus

Um Gerüchten entgegenzuwirken, sagt Kapzan: „Wir als Towerstars hatten mit den Kontrollen nichts zu tun.“ Der Geschäftsführer habe zwar gehört, dass die Beamten Platzverweise für den Parkplatz der Oberschwabenhalle ausgestellt haben sollen. „Es gab aber von uns keine Zutrittsverbote.“ Eines ist klar: Die Unterstützung der Ultras hätten die Towerstars am Sonntag brauchen können. Vielleicht wäre das brisante Spiel gegen Landshut dann nicht nach Penaltyschießen verloren gegangen.