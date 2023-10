Der Landkreis Ravensburg muss dringend weitere Flüchtlinge unterbringen und hat dafür nun eine sogenannte Leichtbauhalle auf einem Sportplatz auf der Burachhöhe aufgebaut. Bis zu 300 männliche Flüchtlinge sollen dort einziehen. Vor allem Familien äußerten nun bei einem Besichtigungstermin Angst vor Übergriffen auf ihre Kinder. Der befürchtete Lärm ist ein weiterer Kritikpunkt der Anwohner, die sich bisher nicht eingebunden fühlten. Man hätte die Nachbarschaft doch befragen können, ob sie den Platz für geeignet hält, sagte eine Anwohnerin bei einem Besichtigungstermin. Darauf erlaubte sich der stellvertretende Landrat „eine etwas polemische“ Gegenfrage.

Die Fakten

Die neue Unterkunft sieht aus wie ein Zelt, ist aber etwas stabiler. Beheizt wird sie mit Ölheizungen, die warme Luft in die sogenannte Leichtbauhalle blasen. Die Fläche ist in nach oben offene Sechsbett-Zimmer unterteilt. Bis zu 300 Menschen können dort leben. Laut Landkreis werden zunächst ausschließlich männliche Flüchtlinge einziehen. Familien versuche man unter besseren Bedingungen unterzubringen.

Die ersten 80 Bewohner kommen voraussichtlich am Donnerstag, 19. Oktober, an. Weitere werden eine Woche später erwartet. Zuletzt hat der Kreis Ravensburg nach Angaben des Landratsamtes vor allem Männer aus Syrien, Afghanistan und der Türkei aber auch vom afrikanischen Kontinent zugewiesen bekommen. Sie werden mit Essen in der Halle verpflegt.

Zwei lange Flure mit Zimmern links und rechts ziehen sich durch die Halle, in der bis zu 300 Flüchtlinge unterkommen können. (Foto: Lena Müssigmann )

Ab 22 Uhr gilt Nachtruhe an der Unterkunft. Rund um die Uhr sind zu Beginn laut Landratsamt vier Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes vor Ort. Vorerst soll die Unterkunft bis Mitte 2024 bestehen. Die Leichtbauhalle steht auf dem Sportplatz neben der Burachhalle, die von März 2022 bis Sommer 2023 schon Flüchtlingsunterkunft war.

Die Anwohner

Die Nachbarschaft ist besorgt, wie bei dem Ortstermin deutlich wird. Wegen des erwarteten Lärms durch telefonierende oder diskutierende Männer am Abend im Freien, fordern Anwohner die strenge Einhaltung der Nachtruhe. Vor allem Familien fürchten um die Sicherheit ihrer Kinder.

Der Einrichtungsleiter Christian Neusch im Gespräch mit Anwohnern. (Foto: Lena Müssigmann )

Eine Mutter schildert, dass der Schulweg genau an der Unterkunft vorbeiführt. Sie wünscht sich, dass dieser Weg vom Sicherheitsdienst abgesichert wird. Frank Schuhmacher, der sich mit anderen Anwohnern vernetzt hat, kritisiert offen die Informationspolitik des Landkreises. Eine erste Infoveranstaltung habe in den Sommerferien stattgefunden, die Bagger seien da aber schon gerollt.

Schätzungsweise 50 Anwohner waren nun bei der Besichtigung, mehrere von ihnen sagten, sie fühlten sich nicht ausreichend eingebunden. Eine Anwohnerin fragte, warum keine Umfrage in dem Wohngebiet gemacht worden sei, um zu erfahren, ob Anwohner den Platz für geeignet für eine solche Unterkunft halten.

In den Zimmern stehen drei Stockbetten, Spinde, Stühle und ein Putzeimer. (Foto: Lena Müssigmann )

Der stellvertretende Landrat

Andreas Honikel-Günther sagte darauf: „Ich erlaube mir eine etwas polemische Rückfrage: Wie würde das Ergebnis lauten? Gäbe es dann irgendwo in Deutschland die Möglichkeit für eine Flüchtlingsunterkunft?“ Der Landkreis suche händeringend nach Gebäuden oder Flächen für den Bau von Flüchtlingsunterkünften.

Der Sportplatz gehört dem Kreis, deshalb habe man Zugriff auf diese Fläche gehabt. Die jetzt an die Nachbarn kommunizierte Belegungsdauer bis Mitte 2024 versuche man einzuhalten. Ob das gelingt, oder die Leichtbauhalle länger stehen bleibt, könne er aber nicht mit Sicherheit sagen. Die Leichtbauhalle in Ravensburg wird das Platzproblem nicht besonders lange lösen: Im Januar spätestens werde der Landkreis weitere Unterkünfte benötigen. Man habe schon Gebäude im Auge, welche das seien, darüber könne er jetzt aber noch nichts sagen, so Honikel-Günther.

In mehreren Containern in einem Anbau an die Halle können die Bewohner duschen. (Foto: Lena Müssigmann )

„Das ist sehr fordernd für Sie als Bevölkerung. Das ist für alle eine große Zumutung“, räumt er ein. Die Landkreise forderten auf politischer Ebene Veränderungen in der Migrationspoltik. „Wir hoffen inständig darauf, dass am Ende weniger Menschen hier ankommen“, so Honikel-Günther.

Gegen Kritik an der Kommunikationsstrategie wehrt sich das Landratsamt. Man habe die Öffentlichkeit über die Presse und Nachbarn sowie Anwohner mit „Sicht- und Wegebeziehungen“ zur Halle direkt informiert. „Das gesamte Vorhaben war aufgrund der dynamischen Zugangslage sehr kurzfristig und unter stets hohem Zeitdruck“, teilt die Pressestelle mit. Bei späterem Baubeginn hätte man die im Oktober ankommenden Flüchtlinge wohl nicht unterbringen können, heißt es.

Hintergrund So viele Flüchtlinge werden im November erwartet Der Landkreis bekommt die Flüchtlinge vom Land Baden-Württemberg zugewiesen. Für November erwartet das Landratsamt 250 Asylbewerber und 100 Flüchtlinge aus der Ukraine. Im Dezember könnte es nach Angaben von Honikel-Günther einen leichten Rückgang geben.

Die Hallenbetreiber

Das Deutsche Rote Kreuz betreibt die Unterkunft. Christian Neusch ist der Leiter. Er hat schon die Unterkunft in der benachbarten Burachhalle geführt, die in Spitzenzeiten mit 258 Ukrainern belegt war, zuletzt lebten dort Männer aus anderen Ländern. Er bietet den Nachbarn an, dass sie jederzeit in Kontakt mit ihm treten können, wenn sie sich gestört fühlen oder beschweren wollen. Das Landratsamt prüft, ob die Telefonnummer der Unterkunft an Anwohner herausgegeben wird.

Neben der zeltartigen Halle gibt es einen Aufenthaltsbereich im Freien für die Bewohner. (Foto: Lena Müssigmann )

Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes wird während der Schulweg-Zeiten an der Auffahrt zur Unterkunft präsent sein und das Geschehen beobachten, erklärt Neusch. Die Männer würden so gut es geht beschäftigt, etwa durch Integrations- und Sprachkurse, aber auch durch sportliche Freizeitangebote. Bis das Asylverfahren beendet ist, maximal jedoch zwei Jahre lang, muss sich der Landkreis um die Unterkunft für Flüchtlinge kümmern. Dann geht die Aufgabe an die Kommunen über. Im Schnitt ist das im Landkreis Ravensburg aktuell nach 18 Monaten der Fall.

Die Polizei

Auch Vertreter der Polizei waren bei der Besichtigung der Leichtbauhalle dabei und haben den Anwohnern gesagt, dass sie jederzeit auf den Polizeirevieren in Ravensburg oder Weingarten anrufen könnten, wenn sie zum Beispiel eine Ruhestörung oder eine verdächtige Beobachtung melden wollen. „Wenn Sie Angst haben, rufen Sie uns an“, sagte eine Polizistin. Auf solche Meldungen sei die Polizei sogar angewiesen, um ein Lagebild zu haben. Daraus resultiere, ob und wie oft Streifenfahrzeuge in die Gegend geschickt werden.