Einweihung des „Mollet del Vallès Platz“ und des „Waliser Park“

Eine Delegation aus den Partnerstädten Rivoli, Rhondda Cynon Taf, Mollet del Vallès und Montélimar besucht an diesem Wochenende die Stadt Ravensburg. Im Rahmen dieses Treffens werden zwei Plätze eingeweiht und zwei Partnerstädten namentlich gewidmet.

Die erste Einweihung findet am Samstag, 23. September, um 11 Uhr statt. Der Platz in der Nähe des Stadtarchivs wird auf den Namen „Mollet del Vallès Platz“ eingeweiht. Am Sonntag, 24. September, um 14.30 Uhr wird die große Wiese in der Südstadt mit der Bezeichnung „Waliser Park“ eingeweiht. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind zu beiden öffentlichen Einweihungen eingeladen.