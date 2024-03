Einst begehrte Bauplätze bleiben vorerst ungenutzt

500 Interessenten auf 90 Bauplätze - von diesem Run auf die Grundstücke Anfang 2021 ist in Ravensburg offenbar nicht viel übrig geblieben. In einem Neubaugebiet in der Ravensburger Ortschaft Taldorf ist nicht mal die Hälfte der Plätze verkauft worden. Die freien Grundstücke werden jetzt erst einmal vom Markt genommen und nicht weiter angeboten. Das haben die Ortschaftsräte entschieden.

Interessenten sprangen plötzlich ab

Für zwei Neubaugebiete in Schmalegg und Taldorf hatte die Vermarktung bereits begonnen. Beide Gebiete sind über den umstrittenen und im Sommer 2023 als rechtswidrig eingestuften Bauparagrafen 13b ausgewiesen worden, mit dem Argument, dringend benötigten Wohnraum zu schaffen. Doch vor allem sind in diesen Wohngebieten Einfamilienhäuser vorgesehen. Die Nachfrage schien den Planern im Ravensburger Rathaus aber zunächst Recht zu geben - es zeichnete sich ein Gerangel um die Flächen ab.

Auch Sozialwohnungsbau ist eine Geldfrage Der Sozialwohnungsbau, der in Schmalegg geplant ist, liegt mehr oder weniger auf Eis. 27 Wohnungen für Bürger mit Wohnberechtigungsschein will der „Eigenbetrieb städtische Wohnungen“ dort bauen. Im März werde die Kommunalpolitik über die weitere Planung beraten. Wann die Wohnungen gebaut werden, ist auch für die Stadt eine Geldfrage. Auch sie ist nach Angaben von Hartmann abhängig von der Entwicklung der Landeswohnraumförderung, der Baupreis- und der Zinsentwicklung.

Nun hat sich die Lage um 180 Grad gedreht. Die Finanzierung von Immobilien ist durch die Inflation und die darauf folgende Leitzinserhöhung teurer geworden. Außerdem haben in diesem Zuge auch die Baupreise angezogen. Einige der Glücklichen, die einen Bauplatz in den Ravensburger Ortschaften bekommen hätten, sprangen ab. Die Nachfrage brach ein.

Im Taldorfer Gebiet steht aktuell ein Einfamilienhaus. Sieben Bauplätze sind reserviert oder stehen zum Verkauf an, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Wer seine Baugenehmigung hat, kann dann auch anfangen, sein Eigenheim zu bauen. Die restlichen zehn Taldorfer Bauplätze für Einfamilienhäuser, Reihenhäuser und Doppelhaushälften sowie zwei Bauplätze für besondere Wohnkonzepte hat die Stadt erst einmal vom Markt genommen. Das hat der Ortschaftsrat so entschieden.

Das sind die Preise für den Quadratmeter Bauland

Der städtische Pressesprecher Timo Hartmann erklärt, dass die Stadt nicht auf die veränderte Wirtschaftslage reagieren könne, indem sie die Preise für die Grundstücke senkt.

Wir haben beschlossene Verkaufspreise, an denen nichts verändert wird Timo Hartmann

Die Stadtverwaltung und Ortschaftsräte hofften darauf, dass sich der Markt wieder verbessert und Interessenten bereit sind, die aufgerufenen Preise zu zahlen.

In Schmalegg kostet ein Baugrundstück 410 Euro pro Quadratmeter. In Taldorf liegt der Preis bei 320 Euro pro Quadratmeter.

Will wirklich niemand mehr Bauland kaufen?

„Natürlich gibt es noch den ein oder anderen zahlungskräftigen Käufer, aber für die große Masse funktioniert es nicht mehr und das ist sicher ein Problem“, sagt Stephan Prokschi vom gleichnamigen Immobilienbüro in Ravensburg. Oft werde durch den Bau eines Hauses eine Bestandsimmobilie frei, in die mitunter sogar mehrere Suchende einziehen können, wie Prokschi sagt. Doch wer nicht baut, bleibt in Miete.

„Die Entscheidung der Stadt Ravensburg, bestehende Bauplätze wieder vom Markt zu nehmen, ist zum einen verständlich, führt aber natürlich zu einer weiteren Verknappung des Angebots“, sagt er. In ganz Deutschland bleibe trotz des Bedarfs an Wohnungen der Bau von Wohnraum deutlich hinter den Erwartungen zurück.

Makler sieht Verunsicherung durch politische Entscheidungen

Zurück nach Ravensburg: „Das Interesse und der Bedarf an Immobilien ist nach wie vor vorhanden“, sagt Prokschi. Allerdings seien viele potenzielle Käufer aufgrund von Zinssteigerungen, Energiekosten und gestiegenen Baukosten nicht mehr in der Lage, ein Grundstück zu kaufen. Auch politische Entscheidungen wie das neue Gebäudeenergiegesetz, das für Verunsicherung gesorgt habe, und die plötzliche Streichung von der Neubauförderung hätten negative Auswirkungen auf die Nachfrage gehabt. Prokschi beobachtet, dass derzeit mehr nach Bestandsimmobilien als nach Baugrundstücken gesucht wird - Häuser mit einer guten bis sehr guten energetischen Ausstattung seien dabei die klaren Gewinner.

Auch die Kreissparkasse, bei der viele Bauwillige ihren Traum von den eigenen vier Wänden finanzieren, bestätigt die gesunkene Nachfrage nach Baugrundstücken.

Ravensburg bleibt Zuzugsgebiet

„Die Normalisierung der Finanzierungskonditionen bei weiterhin hohen Bau- und Grundstückspreisen hat dazu geführt, dass viele Bauwillige ihre Pläne noch einmal kritisch prüfen, welche Belastung aus der geplanten Immobilienfinanzierung sie langfristig tragen können und wollen“, sagt das stellvertretende Vorstandsmitglied Michael Gresens. Der Kreis derer, die so eine Investition stemmen können, wird dann offenbar kleiner.

Als treibenden Faktor der aktuellen Kauf- und Neubauzurückhaltung stellt auch Gresens eine große Verunsicherung der Bevölkerung fest.

Verunsicherung hinsichtlich der Marktpreisentwicklung, Verunsicherung, welche Investitionen in welchem Umfang gefördert werden und starke Verunsicherung aus dem Gebäudeenergiegesetz. Michael Gresens

Der Landkreis Ravensburg ist seiner Einschätzung zufolge aber nach wie vor ein Zuzugsgebiet. „Bauplätze bleiben knapp und damit auch teuer“, so Gresens.