Einkaufswagen prallt gegen Pkw

Rund 1000 Euro Sachschaden ist an einem Hyundai entstanden, der am Dienstag auf dem Parkplatz eines Geschäfts in der Schwanenstraße abgestellt war. Das teilt die Polizei mit. Ermittlungen einer alarmierten Polizeistreife zufolge prallte in dem kurzen Zeitraum zwischen 13.50 Uhr und 14 Uhr ein Einkaufswagen gegen die linke hintere Tür. Der Verursacher suchte im Anschluss das Weite, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0751/8033333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.