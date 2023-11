Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro hat laut Polizeibericht ein Auffahrunfall am Donnerstag gegen 7.30 Uhr gefordert. Eine 38-jährige VW-Fahrerin musste auf der L 288 Höhe Schlegel verkehrsbedingt abbremsen, was eine nachfolgende Transporter-Lenkerin zu spät erkannte und auffuhr. Die 38-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst versorgt.