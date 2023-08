Mit 19 Jahren kam Daniel Ricardo González mit seinen Eltern nach Ravensburg. Damals wollte er Innenarchitekt werden, und er machte eine Duale Ausbildung in Friedrichshafen. Es war, was er noch nicht wissen konnte, eine gute Entscheidung, es wurde sein Brotberuf, ohne den er seine zweite Leidenschaft, die Fotografie auf Reisen um die halbe Welt kaum finanzieren könnte. Aus der Fotografie wurde 2018 mit der im Breisgau lebenden Michaela Kindle ein Künstlerduo, das mit einer hochkomplexen Technologie international renommierte Fotokunst von ungewöhnlicher Faszination macht.

Die Erinnerungen an die ersten Reisen um 2010 nach Asien überschlagen sich — sehr private Stimmungen deutet González an, ein Loch, das er in sich spürte und füllen wollte mit Unbekanntem. Die Reisen waren eine Suche nach Fremdem, nach dem Anderen, eine Art Befreiung, hört man im Gespräch mit dem Künstler heraus: „Fotografie war anfangs nur Beiwerk.“

Die alles verändernde Neuerung in seinem Fotografenleben

Und doch zeigte er schon 2014 im Ravensburger Burgtheater eine Multivisionsshow über seine Reisen nach Vietnam und Cambodia. Es folgte, immer noch alleine, eine Reise in den Iran. Er absolvierte einen Crashkurs in der Landessprache Farsi, denn der Iran brachte eine alles verändernde Neuerung in sein Fotografenleben: Im Magazin National Geographic sah er 2016 ein Foto eines iranischen Fotografen, das mit einer neuen, raffinierten Technologie bearbeitet worden war — der Panografie. Mit ihr lässt sich eine beliebige Zahl Fotos miteinander „verschmelzen“, die sphärischen Raumelemente einer Architektur sichtbar, fühlbar machen. Einzelbilder werden aufgelöst, Lichtquellen, die Umgebung werden zu einem ganzheitlichen „Raumerlebnis“, was besonders, so Ricardo González, bei orientalischer Architektur völlig neue Effekte ermöglicht. „Man kann sich als Betrachter virtuell bewegen.“

Ein Fotobuch 2016 über den Iran wird fast zur Nebensache. Denn inspiriert durch die Möglichkeiten der Panografie ändern sich die Reisen des Ravensburger Fotografen völlig. González sucht nun vergessene Orte, „lost places“, menschenleer, oft nur schwer zugänglich. Er gibt ihnen fiktive Namen, um die Orte vor Plünderern, um ihre zerfallenen Schönheiten zu schützen. Da ist die Küche in der Villa Casa Alonso auf Kuba, woraus 2018 eine Fotoserie wird, die aufgegebene Teppich–Reparaturwerkstatt im iranischen Shiraz, in der man die farbenprächtigen Teppiche einfach auf einem Haufen liegen ließ, oder die Villa eines Tabakproduzenten in Frankreich, die von den Nazis beschlagnahmt und zu einer Schaltzentrale umfunktioniert wurde. In Portugal überwand er die zugemauerte untere Passage einer Arzt–Villa, die unter der Salazar–Diktatur enteignet wurde. „Palazzo de dictatura“ nannte er sie. Diese Bilder, jeden dieser Orte nennt González „eine Hommage an die Vergänglichkeit der Schönheit“.

Die künstlerischen Möglichkeiten der Panografie

Seine Arbeiten erfahren 2018 eine grundlegende Erweiterung. Er lernt Michaela Kindle kennen, die in Los Angeles Fotografie und Fotokunst studiert hatte und soeben nach Deutschland zurückgekehrt war. Es wird ein Duo mit einer gemeinsamen Begeisterung für die künstlerischen Möglichkeiten der Panografie.

Michaela Kindle schafft in diesen von Gonzáles entdeckten Räumen eine Bühne, auf der den Geheimnissen, die die verlassenen, meist auch von den Nachfahren der ehemaligen Bewohner „abgeschriebenen“ Orte wieder Leben eingehaucht wird. Doch die beiden Künstler suchen nicht nach Zeitzeugen, nach „oral history“, erzählter Geschichte also. Sie erahnen, aufgrund eines vagen historischen Wissens, was die Wirklichkeit, wer die Akteure, die Bewohner gewesen sein mögen. Diener und Herrschaft, Landeigner oder Händler, Kleinbauern, wie in der verlassenen Allgäuer Bauernküche.

Ein Spielt mit Träumen und fantastischen Annäherungen

In den fotografischen Blicken von Ricardo Gonzáles, in den persönlichen Gegenständen, die er in den Fotobearbeitungen der alten Räume versteckt, in seiner ungebremsten Begeisterung, kommt auch der Innenarchitekt, der Raum– und Möbeldesigner zum Vorschein. Michaela Kindle spielt mit Träumen, mit fantastischen Annäherungen — was könnte geredet, verhandelt, verschwiegen worden sein, war da Zeit und Raum für das, was sie nun als Surreale Elemente einbringt, als etwas, was sich aus der Wirklichkeit löst? In „Masquerade“ stehen ein paar Bücher auf dem erloschenen Kamin, Blüten fliegen durch ein Fenster, auf einem Sessel steht ein Pinguin, es blüht auf dem Kopf einer Frau im Tüllgewand, wie ein Operndekor, eine Welt aus Versatzstücken. In der Küche von „Early Bird“ ersetzt ein Vogel die Menschen am Tisch.

„Fragments Of A Forgotten Symphony“, Fragmente einer vergessenen Symphonie, nennt sie ihre Verwandlungen der Orte, die auf bis zu 60 Einzelbildern von Daniel González’ „grundieren“. Eine besondere Inspiration waren für beide die Chateaus im ländlichen Frankreich. „Was man fast immer findet ist ein Kinderwagen, ein Billardtisch und ein Tresor.“ Diese „vergessenen Symphonien“, wie auch die anderen Arbeiten, lassen sich auch symbolisch, als Parabeln mit sehr aktuellen Deutungen lesen: das Vergangene, das vorgeblich Vergessene wirkt durch die Poesie, die Michaela Kindle ihnen verleiht, angstfrei; in der Schönheit hat der Tod keinen Raum. Und die Leere, die Menschen hinterlassen haben, erobert sich nun die Natur. Sie braucht die Menschen nicht mehr. Hat sie nie gebraucht.

Mit flüssigem Harz übergossen

Jedes Bild wird am Ende, in einer Auflage von sieben Stück in der Größe von140 x 93 Zentimetern, in einer speziellen Werkstatt in Amsterdam mit flüssigem Harz übergossen. Die neueste Arbeit, Six Feet Above, wird so behandelt in Kürze im Wohnraum–Garten in Ittenbeuren zu sehen sein.

Weitere Informationen über das Duo unter www.kindle-photography.de und www.danielricardogonzalez.com