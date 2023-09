Das Land Baden–Württemberg will die Zuschüsse an die Feuerwehren künftig anders verteilen. In der Debatte um die Finanzierung haben Städte, Gemeinden, Land und Feuerwehrverband unterschiedliche Interessen. Kreisbrandmeister Oliver Surbeck erklärt im Gespräch mit Schwäbische.de, welches Modell sich am besten für die Wehren im Kreis eignet.

Wer muss die Feuerwehren unterhalten?

Grundsätzlich gibt es in der sogenannten „Blaulichtfamilie“ unterschiedliche Zuständigkeiten. Während beispielsweise das Land seine Polizei unterhalten muss und der Bund sich um das Technische Hilfswerk (THW) kümmert, sind die Feuerwehren eine Pflichtaufgabe der Kommunen.

Aber: Um die Städte, Gemeinden und Kreise zu unterstützen, gibt es auf Bundesebene die „Feuerschutzsteuer“, die über Gebäudebrandversicherungen eingezogen wird. Die Einnahmen daraus werden den Ländern zugewiesen. In Baden–Württemberg werden die Gelder komplett dem Feuerschutz zugeteilt.

Wie kommen die Landesgelder momentan zu den Wehren?

Mit der Feuerschutzsteuer beteiligt sich das Land unter anderem am landesweiten Funksystem oder den Landesfeuerwehrschulen. Ein großer Teil geht allerdings als Zuschüsse an die Kommunen. Das geschieht auf verschiedenen Wegen.

Einerseits bekommen alle Wehren für jedes einsatzfähige Mitglied jährlich eine Pauschale von 90 Euro. Andererseits gibt es Zuschüsse für Investitionen, also etwa Feuerwehrautos oder Gerätehäuser.

Wer zahlt die Feuerwehrhäuser?

Zuletzt gab es den Vorschlag des Landes, die Baumaßnahmen gar nicht mehr zu fördern. Aktuell bekommt eine Kommune für eine Fahrzeugbox zwischen 40.000 und 60.000 Euro. „Das ist schon verdammt wenig“, findet Surbeck.

„Man sollte sie nach oben korrigieren und nicht auf Null herunterbrechen, um die Diskussion um die Auskömmlichkeit zu beenden.“ Sein Beispiel aus dem Kreis: „Leutkirch braucht dringend ein neues Feuerwehrhaus. Das geht nicht ohne Landeszuschuss.“

Könnte den Wehren künftig weniger Geld zur Verfügung stehen?

Nein. Das Steueraufkommen ist stabil, beziehungsweise sogar steigend und in Baden–Württemberg fließt es in die Feuerwehren. Allerdings steigen auch die Kosten. Fahrzeuge und Bauten werden teurer.

Welche Wehr profitiert von welchem Zuschuss?

Von den Pauschalen profitieren die Feuerwehren mit den meisten einsatzfähigen Mitgliedern am meisten. Was die Zahl der Einsatzkräfte angeht, sind die größten Wehren im Landkreis die in Bad Wurzach und in Leutkirch. „Die haben riesige Flächen und brauchen deshalb viele Abteilungen, damit wir die Hilfsfristen einhalten.“

Weil diese vielen Feuerwehrleute Einsatzkleidung, Lehrgänge und dergleichen brauchen, ist die Pauschale wichtig für die. „Aber am Ende fallen 90 Euro pro 400 Feuerwehrangehörige auch im Haushalt der Städte Bad Wurzach und Leutkirch nicht sehr ins Gewicht.“

Wem die Pauschale hingegen „gar nichts hilft“, so Surbeck, sei die Stadt Weingarten. „Hier gibt es viele Einwohner und vergleichbar wenig Einsatzkräfte.“ Deshalb wäre dort ein Gebäudezuschuss hilfreicher — Stichwort: neues Feuerwehrgerätehaus.

Welche Förderungen hält der Kreisbrandmeister für sinnvoll?

„Meine Meinung ist: Die Pauschale hilft fachlich nicht wirklich weiter. 90 Euro pro Feuerwehrmann sind nicht mehr als eine Geste“, sagt Oliver Surbeck. In der Projektbezuschussung, also bei Feuerwehrautos und -bauten, könnte man mit dem Geld aber ein Stück weit die gestiegenen Kosten tragen, so der Kreisbrandmeister.

Sein Vorschlag: „Erst Projektzuschüsse auszahlen, für alles was wichtig und nötig ist. Wenn dann etwas übrig ist, kann man es immer noch über Pauschalen auszahlen.“ Im Moment ist es andersrum. Das Land zahlt erst 90 Euro für jedes der rund 100.000 Feuerwehrmitglieder im Land und die restlichen Mittel stehen für Projekte zur Verfügung.

Soweit Surbecks Sicht aus dem Landkreis. Er weiß aber auch: „Der Berufsfeuerwehr Stuttgart zum Beispiel wär es lieber, alles per Pauschale zu bekommen und dann damit einkaufen zu können.“ Kleine Kommunen hingegen seien auf die Zuschüsse für Fahrzeuge angewiesen. Surbeck, der in Amtzell für die CDU im Gemeinderat sitzt, erzählt: „Unsere Gemeinde braucht ein neues Löschfahrzeug, das kostet so viel wie ein Einfamilienhaus. Da braucht es einen Zuschuss des Landes, eine höhere Pauschale bringt da nichts.“

Außerdem könne das Land bei den Zuschüssen mehr delegieren, wofür das Geld ausgegeben wird. „Manchmal muss man dann auch sagen: Okay, diese Anschaffung ist nice–to–have, aber es gibt ein ähnliches Spezialfahrzeug in der Nachbargemeinde, das braucht es nicht zweimal nebeneinander.“ So etwas gebe es im Landkreis Ravensburg nicht, sagt der Kreisbrandmeister. „Unsere Feuerwehren sind vernünftig ausgestattet, aber nicht luxuriös.“