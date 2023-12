Zwei Metzgerei-Chefs in der Region sind sich sicher: Junge Menschen im Kreis essen immer weniger Fleisch. Doch ist das wirklich so? Schwäbische.de hat dort nachfragt, wo fast ausschließlich Jugendliche und Studenten essen, in Schulmensen.

Metzgerei im Ravensburger Bauernmarkt schließt

Fleisch sei bei jungen Menschen inzwischen „verpönt“, sagte Roland Rechtsteiner im November, als er seinen Rückzug aus dem Ravensburger Bauernmarkt bekannt gab. Ab 2025 möchte der Landwirt aus Königseggwald sein Fleisch nur noch in seinem Hofladen verkaufen. Ein Grund sei, dass er keine Aushilfen mehr finde, die samstags an seiner Fleisch- und Wursttheke im Bauernmarkt arbeiten. Das hätten bis vor einigen Jahren vor allem Schülerinnen und Schüler gemacht.

Auch Ralf Buchmann, der in Grünkraut eine Metzgerei betreibt, sieht den Trend bei Jugendlichen, kein Fleisch mehr zu essen. „Das kriegt jeder im privaten Umfeld mit, denke ich“, sagt er.

Mensen setzen proaktiv auf vegetarisch

Eine Umfrage unter Köchen und Betreibern von Schulmensen in Weingarten, Ravensburg, Bad Waldsee, Leutkirch und Bodnegg zeigt: Die Nachfrage nach vegetarischen Gerichten steigt tatsächlich. Die Küchen versuchen aber auch bewusst, den Schülern fleischlose Gerichte schmackhaft zu machen.

„Die vegetarische Ernährung nimmt absolut zu bei den jungen Leuten. Immer mehr steigen um, manche ernähren sich inzwischen auch vegan. Da ist tatsächlich ein Trend erkennbar“, sagt der Leiter des Bildungszentrums St. Konrad in Ravensburg, Gerd Hruza. Im Schnitt würden 20 Prozent der Mensagäste vegetarisch essen. Je nach Hauptmenü seien es sogar bis zu 50 Prozent. Die Mensaküche von St. Konrad versuche gezielt, anhand von Fleischersatzprodukten die vegetarische Variante attraktiv zu machen.

Diesen Weg geht auch das Studierendenwerk Seezeit, das die Mensen an den Hochschulen in Weingarten und Ravensburg betreibt. Vor zehn Jahren hat sich das Studierendenwerk dazu entschlossen, neben dem täglich angebotenen Fleischgericht immer eine vegetarische oder vegane Option anzubieten. Das lohne sich. 2023 habe der Anteil ausgegebener, fleischloser Gerichte in der Mensa Ravensburg 44 Prozent ausgemacht, in Weingarten 49 Prozent.

„Ich persönlich lebe seit fünf Jahren vegetarisch“, berichtet Mialou Redlinger, Sprecherin des Ravensburger Schülerrats. „In meinem Freundeskreis gibt es alles: Manche haben ihren Fleischkonsum reduziert und achten auf gute Qualität. Andere dagegen haben ihr Essverhalten nicht verändert.“

Fleischkonsum geht deutschlandweit zurück

In ganz Deutschland ist eine Entwicklung zu einer fleischärmeren Ernährung erkennbar. Neun Prozent der Bevölkerung ernähren sich vegetarisch, drei Prozent vegan, wie eine repräsentative Forsa-Umfrage 2023 ergab. Demnach würden sich vor allem Frauen und unter 30-Jährige fleischlos ernähren. Ein Großteil der Befragten (41 Prozent) gab an, nur gelegentlich Fleisch zu essen.

„Es ist keine spontane Welle mehr“, sagt Thomas Schupp, Koch am Bildungszentrum in Bodnegg. „Vor 15 Jahren habe ich noch keine Hirseküchle gekocht. Da muss man schon mit der Zeit gehen.“ Zwischen 15 und 20 Kinder von insgesamt 300 bestellen bei Schupp die vegetarische Variante, wenn es Fleisch gibt.

Vor gut zwei Jahren seien es noch zehn Schüler gewesen. Vor allem bei Fünft- und Sechstklässlern sei die Nachfrage gestiegen. „Außer es gibt paniertes Schnitzel, dann nicht“, sagt Schupp lachend. Das schmeckt offenbar auch den sogenannten Flexitariern gut - so bezeichnet man all jene, die nur gelegentlich Fleisch essen.

Feste, fleischlose Tage

In der Mensa am Bildungszentrum Döchtbühl in Bad Waldsee gibt es manchmal sogar nur an einem der vier Betriebstage überhaupt Fleisch. Das teilt Mensaleiter Michael Dümmler mit. Steht beides zur Wahl, bestellten fünf bis zehn Prozent der Schüler das vegetarische Gericht.

Wenn es ein attraktives fleischloses Menü gibt, kann der Anteil auch mal 30 Prozent betragen. Michael Dümmler

Diese Quote werde im Schnitt auch am Hans-Multscher-Gymnasium in Leutkirch erreicht, wie Köchin Vera Blum mitteilt.

In Bad Waldsee möchte Mensaleiter Dümmler das vegetarische und vegane Angebot weiter ausbauen. Als Grund nennt er die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE). Daran orientiere er sich bei der Erstellung des Speiseplans.

Die DGE empfiehlt Schulmensen maximal zwei Mal pro Woche magere Fleisch- und Wurstwaren. Stattdessen soll es Gemüse geben mit einer kohlenhydrathaltigen Beilage sowie regelmäßig Hülsenfrüchte. In Baden-Württemberg sind die Empfehlungen der DGE nicht verpflichtend, in anderen Bundesländern wie dem Saarland hingegen schon.