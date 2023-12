Einbruchsversuch in Wohnung in der Oberen Burachstraße

In eine Wohnung in der Oberen Burachstraße hat ein bislang unbekannter Täter versucht einzubrechen. Das teilt die Polizei mit. Der Unbekannte beschädigte die Wohnungstür im Zeitraum zwischen 6.30 Uhr und 16 Uhr mit einem Hebelwerkzeug. In das Innere der Wohnung gelangte der Täter nicht, der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert.

Personen, denen im Tatzeitraum Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0751/8033333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.