Ravensburg

Einbruchsversuch in Haus

Ravensburg / Lesedauer: 1 min

Gescheitert ist offenbar ein Einbrecher, der in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versucht hat, in ein Haus in der Straße Hochweiher einzubrechen. Das teilt die Polizei mit.