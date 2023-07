Einbrecher steigen in Wohnhaus ein

Einbrecher haben sich zwischen Mittwoch, 23 Uhr und Donnerstag, 7 Uhr Zutritt zu einem Wohnhaus in der Berger Straße verschafft. Das teilt die Polizei mit.Während die Bewohner schliefen, entwendeten die Täter eine Geldbörse samt Inhalt, eine Herrenarmbanduhr, einen Pkw–Schlüssel sowie zwei E–Bikes. Die Polizei ermittelt nun wegen des Einbruchs und sicherte entsprechend Spuren. Am späten Donnerstag bemerkte der Hausbesitzer, dass ein Unbekannter in der Berger Straße eines der beiden gestohlenen E–Bikes an einer Hausecke verkaufen wollte. Als die beiden Bestohlenen zu dem sich anbahnenden Verkaufsgeschäft dazu eilten, ergriff der Verkäufer auf dem gestohlenen Rad die Flucht. Er wird als 17 bis 18 Jahre alte, etwa 160 Zentimeter groß, schlank und von türkischem Erscheinungsbild beschrieben. Er trug eine lange Hose und einen weißen Pullover. Eine polizeiliche Fahndung nach dem Flüchtigen führte nicht zu dessen Ergreifung. Allerdings konnte das zweite gestohlene Rad in unmittelbarer Nähe der Straßenecke gefunden werden. Es wurde von der Polizei zunächst einbehalten. Personen, die Hinweise auf den Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0751/8033333 auf dem Polizeirevier Ravensburg zu melden.