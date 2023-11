In den Verkaufsraum eines Händlers in der Deisenfangstraße hat im Zeitraum zwischen Samstag, 16.30 Uhr, und Sonntag, 17 Uhr, ein bisher unbekannter Täter eingebrochen. Der Unbekannte gelangte nach Angaben der Polizei über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Räumlichkeiten, durchsuchte diese und entwendete Bargeld. Personen, die im Tatzeitraum Verdächtiges beobachtet haben, melden sich unter der Telefonnummer 0751/803‐3333 beim Polizeirevier Ravensburg.