Einbrecher haben jetzt Hochsaison

Die dunkle Jahreszeit gilt als Hochsaison für Einbrecher. Die Gefahr steigt vor allem dann, wenn ab Ende Oktober die Uhren wieder um eine Stunde zurückgestellt werden und es somit noch früher dunkel wird. Dies teilt die Polizei mit.

Die Dunkelheit ist für Täter gut, ungesehener einzubrechen. Deshalb sei die Herbst- und Winterzeit aufgrund der frühen Dämmerung bei Einbrechern beliebter. Unter dem Motto der Uhrumstellung „Eine Stunde mehr für mehr Sicherheit“ haben die Polizeien der Länder im Herbst 2012 in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern aus der Versicherungswirtschaft, den Industrieverbänden und Errichterfirmen die bundesweite Öffentlichkeitskampagne „K-Einbruch“ gestartet. Ziel ist, die Bevölkerung für eine eigenverantwortliche Einbruchsvorsorge zu sensibilisieren. Dazu wird am Uhrumstellungstag, dem 29. Oktober, der „Tag des Einbruchschutzes“ sein.

In Ravensburg auf der Oberschwabenschau wird es am Stand des Polizeipräsidiums Ravensburg, im Foyer der Oberschwabenhalle, extra einen speziellen Thementag „Einbruchschutz“ geben. Besucher der Oberschwabenschau haben am Freitag, 20. Oktober, während der Öffnungszeit der Messe die Gelegenheit, sich ausführlich bei den Experten der Polizei zu informieren.

Am Freitag, 27. Oktober, parallel zum Wochenmarkt, nimmt die polizeiliche Beratungsstelle in Friedrichshafen, Karlstraße 2, den Tag des Einbruchschutzes zum Anlass, eine Auftaktveranstaltung zur zukünftigen regelmäßigen Öffnung der Beratungsstelle anzubieten. Experten informieren von 10 bis 14 Uhr ausführlich zum Thema Einbruchschutz.