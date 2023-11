„Mitleid beutelt mich immer öfter, wenn ich die Leute im Prozess erlebe...Da begegnet mir viel Elend, Hoffnungslosigkeit und Misstrauen gegen unsere Gesellschaft.“ Das schrieb der Richter Hans Dieter Georgii aus Ravensburg Ende 1993 über das erste Jahr als Präsident des Landgerichts Dresden, wo er am Aufbau des Rechtsstaates in der ehemaligen DDR tatkräftig mitwirkte.

Der gestandene Sozialdemokrat genoss in Sachsen hohes Ansehen, aber auch in Ravensburg, wo er zuvor als Kommunalpolitiker fast zwei Jahrzehnte zu den profiliertesten Stadträten gehört hatte. Nun ist Hans Dieter Georgii im Alter von 85 Jahren gestorben.

„Vor-, Quer- und Nachdenker“ sei Georgii, Sohn eines Forstmeisters in Ellwangen an der Jagst, Vater von vier Kindern und Opa einer Enkelschar gewesen. Das bescheinigte ihm der damalige SPD-Fraktionsvorsitzende Wilfried Krauss bei seiner erstmaligen Verabschiedung 1990 aus dem Ravensburger Gemeinderat. Der Scheidende habe die sozialdemokratische Politik im Rathaus maßgeblich beeinflusst und geprägt und sein Mandat zum Wohle der Stadt vorbildlich wahrgenommen.

Ausbau des ÖPNV lag ihm am Herzen

Und selbst sein politischer Gegenspieler, der CDU-Fraktionsvorsitzende Alfred Dörr, mit dem er in hitzigen Debatten oft die Klinge gekreuzt hatte, würdigte Georgii als geradlinigen und offenen Kommunalpolitiker, der stets bescheiden auftrat und so gar nichts aus sich machte, jedoch eine natürliche Autorität besaß. Besonders der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs lag ihm am Herzen. Als Kreisrat war der scharfzüngige Debattenredner auch im Regionalverband und im Gemeindeverband Mittleres Schussental sowie in anderen Gremien ehrenamtlich tätig. Umweltschutz, Abfallbeseitigung, ÖPNV und Radwegebau waren seine besonderen Anliegen.

Hans Dieter Georgii (rechts) als Richter am baden-württembergischen Staatsgerichtshof. (Foto: Bernd Weißbrod/dpa )

In Sachsen, wohin der Richter und Ausbildungsrichter am hiesigen Landgericht damals (wie auch andere Juristen aus Ravensburg) dem Ruf folgte, beim Aufbau des Rechtsstaates zu helfen, sah sich Georgii enormen Problemen gegenüber, zunächst 1991 und 1992 am Bezirksgericht Bautzen, dann als Chef des Landgerichts Dresden (bis 1996). Ohne sich zu schonen, stürzte er sich in seine neue Aufgabe mit 18-Stunden-Arbeitstagen und gewann rasch das Vertrauen seiner vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Mit den Sachsen gelitten

Und er litt mit den Sachsen, die, gebeutelt vom radikalen Umbruch, vor Gericht standen. „Viele Menschen hier sind so kaputt wie ihre Häuser“, klagte er gegenüber einem Mitarbeiter der SZ-Redaktion Ravensburg, der ihn 1993 in Dresden besuchte. Es gebe kaum einen Sachsen, der nicht schon einmal von einem Westdeutschen betrogen worden wäre. So manchem Spitzbuben, dem er bereits in Ravensburg vor Gericht begegnet sei, sehe er nun in Dresden wieder.

Hans Dieter Georgii lebte in Dresden mit den Menschen auf Augenhöhe, was ihm rasch Sympathie einbrachte. Als Präsident des Landgerichts fuhr er nicht etwa im Mercedes vor, sondern mit dem Fahrrad oder per Straßenbahn. Und er wohnte keineswegs in einer Villa, sondern in einer bescheidenen Wohnung in einem Viertel der Dresdner Neustadt.

Berufung als Mitglied des sächsischen Verfassungsgerichtshofes

„Ich bin ein schwäbischer Sachse oder ein sächsischer Schwabe, ganz wie Sie wollen, nu klar“, versicherte der Sachsen-Fan, der am liebsten für immer „drüben“ geblieben wäre. Ehrenvoll war für ihn die Berufung als Mitglied des sächsischen Verfassungsgerichtshofes mit Sitz in Leipzig. Schon damals vertraute er einem Gesprächspartner an, dass ihm die um sich greifende Neigung Gewalt anzuwenden, Sorge bereite, auch der Rechtsradikalismus.

Zurückgekehrt nach Ravensburg, wurde Hans Dieter Georgii zum Präsidenten des hiesigen Landgerichts berufen, und der Landtag wählte ihn zum Vizepräsidenden des baden-württembergischen Staatsgerichtshofes. Sowohl in Sachsen als auch in Baden-Württemberg gehörte er zu den angesehensten Juristen.

Auch in der Lokalpolitik war er wieder aktiv: Von 2004 bis 2009 saß er noch einmal für die SPD im Gemeinderat.