Ravensburg

Ein Verletzter bei Verkehrsunfall

Ravensburg / Lesedauer: 1 min

Der Mann zog sich leichte Verletzung am Kopf zu. (Foto: Stephan Jansen/dpa )

Bei einem Verkehrsunfall in der Ulmer Straße in Ravensburg ist am Mittwoch kurz vor 16 Uhr ein 63-Jähriger leicht verletzt worden.