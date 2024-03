Ein überragender Pascal Werz führt die Rams zum Sieg

Den TSB Ravensburg Rams ist in der Handball-Bezirksliga gegen den direkten Konkurrenten TS Dornbirn ein wichtiger 27:25 (11:11)-Sieg im Kampf um den Klassenerhalt gelungen. Und das, obwohl die Voraussetzungen am vergangenen Samstag mit dem Ausfall von sieben Spielern nicht gut waren. Glücklicherweise stand im letzten Moment A-Jugendtalent Philipp Liebke in Abstimmung mit der MTG Wangen für die Rams zur Verfügung - und mit einer starken Leistung unterstrich er seine Wichtigkeit für die Rams.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Ravensburg startete schläfrig in die Partie und lag schnell mit 0:3 im Rückstand, zu unkonzentriert wurden laut TSB-Mitteilung freie Würfe vergeben. Es dauerte bis zur siebten Minute, ehe Tim Thulke den ersten Treffer für die Rams erzielte. Angeführt von einem wiederum sehr starken Pascal Werz kamen die Handballer aus Oberschwaben nun besser ins Spiel, die Chancenverwertung steigerte sich und Valentin Ehrat war ein sicherer Rückhalt im Rams-Tor. So verlief die Partie in Halbzeit eins zunehmend ausgeglichen, was der Spielstand von 11:11 belegt.

In der Anfangsphase der zweiten Halbzeit kontrollierten die Rams die Partie und legten immer vor - einzig die mangelnde Chancenverwertung verhinderte eine deutlichere Führung und hielt die Dornbirner im Spiel. Mitte der zweiten Halbzeit leisteten sich die Rams eine Schwächephase, welche die Hausherren prompt ausnutzten und mit einem 4:0-Lauf eine Drei-Tore-Führung zum 21:18 herausspielten. Trotz der dünnen Bank kamen die Rams aber mit einer Energieleistung zurück ins Spiel und glichen durch schnelle Angriffe über Liebke und Lukas Dreps zum 22:22 aus. Beim Stand von 24:24 ging es in die letzten vier Spielminuten. Diese spannende Schlussphase entschied dann quasi der unermüdlich kämpfende Werz quasi im Alleingang für die Rams, indem er die letzten drei Tore für die TSBler beisteuerte. Mit seiner Hundert-Prozent-Quote vom Siebenmeterstrich sicherte er den insgesamt verdienten Sieg für die Rams.

Durch den Erfolg hat sich die prekäre Tabellensituation der Rams zwar nicht geändert, die Mannschaften von Platz acht bis elf sind aber alle enger zusammengerückt und nur durch einen Punkt getrennt. Nächste Woche reisen die Rams wieder nach Vorarlberg zum schwierigen Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten BW Feldkirch (20 Uhr). Für den TSB Ravensburg spielten: Ehrat, Weißhaar (beide Tor); Werz (10 Tore, 5 Siebenmeter/5 Tore), Liebke (7), Dreps (3), Dent (2), Ober (2), Becker (1), Bucher (1), Thulke (1), Fischer.

TV Weingarten unterliegt beim Spitzenreiter

Der TV Weingarten hat eine Überraschung verpasst. Beim Spitzenreiter TG Biberach unterlagen die Bezirksliga-Handballer aus der Welfenstadt am vergangenen Samstag mit 31:40 (16:23). Somit rollt Biberachs Zug Richtung Landesliga weiter.

Gegen den Aufsteiger ging die TG von Beginn an sehr konzentriert zu Werke und lag nach Toren von Florian Kärcher, Lukas Fimpel und Faris Hadzic mit 4:1 in Front. Danach sahen die 150 Zuschauer in der Mali-Halle zunächst ein Spiel auf Augenhöhe, was vor allem an der etwas zu hohen Fehlerzahl der TG lag. Nach 15 Minuten steigerte sich Biberach und ging mit einer doch recht klaren 23:16-Führung in die Halbzeitpause. Im zweiten Durchgang spielten die Biberacher Handballer im Großen und Ganzen souverän weiter, auch wenn sie in der Abwehr ab und an den nötigen Zugriff vermissen ließen. Für den TV Weingarten spielten: Baur, Nuffer (beide Tor); D. Paul (15, 6/6), Schoch (2), Liebke (1), Zülke (5), Lohrmann (2), Felcini (1), Hildebrand (3), Gärtner (1), L. Paul, Stuhlreyer (1). (flon/nib)