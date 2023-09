SZ–Leser Frank Homberg lebt in Ravensburg im Mehrgenerationenhaus in der Weinbergstraße 13 und genießt jeden Tag den Blick in Nachbars Garten. Denn dort steht eine über drei Meter große Sonnenblume. „In meinem bisherigen Leben, ich bin 66 Jahre alt, habe ich noch nie eine derartig hohe Sonnenblume gesehen“, schreibt Homberg beeindruckt von der Höhe der Pflanze in einer Mail an die Redaktion.

Die Pflanze ist ebenerdig angebaut. „Wenn der Bewohner in der darüber liegenden Wohnung in der ersten Etage auf seinen Balkon geht „lacht“ ihn diese schöne Sonnenblume direkt an. Das ist doch wirklich mal ein toller nachbarschaftlicher Gruß“, findet Homberg. Er selbst wohnt in der dritte Etage und hat einen wunderbaren Blick auf die ebenerdig gelegenen Gärten, wie Homberg weiter mitteilt.

Granatapfelbaum trägt Früchte

Beim Fotografieren habe ihn der Garteninhaber Hermann Heisele auf eine weitere Pflanze aufmerksam gemacht, und zwar auf einen kleinen Granatapfelbaum. Dem Hobbygärtner zufolge sei es sehr selten, dass diese Pflanze in unseren Breitengraden zum Blühen kommt und auch Früchte trägt.