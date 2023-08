Ein Klimarat will dringend Taten sehen

Der Ravensburger Klimarat tagt virtuell — doch die Sitzungen in Spielfilm-Überlänge locken nur wenige Zuschauer hinter dem Ofen vor. Deshalb fordert Klimarat Mark Lehnertz aus Weingarten ein anderes Format für die Arbeit des Gremiums. Die ist nämlich bisher auf Vortragsrhetorik beschränkt. Dabei war das Gremium mal als Kontrollorgan angelegt. Was läuft da schief?

Stadt gibt Agenda für die Sitzungen vor

„Der Klimarat der Stadt Ravensburg soll die Zielerreichung im Klimaschutz und die Fortführung der Arbeit der Klimakommission sicherstellen“, heißt es auf der Internetseite der Stadt. Die Kontrollfunktion hat der Klimarat bisher nicht wahrgenommen — diese Aufgabe sei den Experten aber von der Stadtverwaltung auch noch nicht gestellt worden, verteidigt Lehnertz die Arbeit. Das Gremium sei von der Stadt nicht so angelegt worden, dass es Meilensteine formulieren oder Umsetzungsschritte begleiten soll. Vielmehr sind die Experten beratend tätig.

Physikingenieur Lehnertz ist der einzige lokale Vertreter im vierköpfigen Klimarat — er ist Gründer und Geschäftsführer der Weingartener Firma Enerquinn, die Lösungen für Wärme– und Stromversorgung in Hotels, Wohnhäusern, Firmen plant und umsetzt. Die Fortschritte beim Klimaschutz in Ravensburg hatten zuletzt die Scientists for Future (deutsch: Wissenschaftler für die Zukunft) als völlig unzureichend kritisiert. Auch Lehnertz gehörte zu den Unterzeichnern und ist überzeugt: Würde die Stadt vom Klimarat eine Bewertung der bisherigen Fortschritte verlangen, wäre das Ergebnis ähnlich wie das der Scientists for Future.

Zahlen zur CO2–Einsparung fehlen bisher

Deren größter Kritikpunkt war, dass Ravensburg den CO2–Ausstoß nicht reduziert. Damit die Stadt ihr selbstgewähltes Ziel, bis 2040 klimaneutral zu sein, erreicht, müsste sie pro Jahr nach eigener Überzeugung 13 Prozent klimaschädliche Treibhausgase einsparen. Die Stadtverwaltung hat dazu noch keine Zahlen vorgelegt. Die Scientists for Future sind der Überzeugung, dass eine wesentliche Einsparung seit Verabschiedung des Klimakonsens 2020 noch in keinem Jahr gelungen ist.

Damit man dem Ziel künftig näher kommt, müsse das Thema Klimaschutz vor Ort populärer werden, meint Lehnertz. „Wir reden mit der Elite der Professoren Deutschlands auf dem Gebiet, aber das bringt nichts, wenn man die Bevölkerung nicht erreicht“, sagt er.

Lehnertz wünscht sich nichtöffentliche Sitzungen

Die Videos der bisher vier Sitzungen wurden nur von ein paar Dutzend Menschen angesehen. „Ich kenne einige, die brutal an der Thematik interessiert sind, die sich das anschauen. Aber sonst wird das niemand tun“, so Lehnertz. Die Aufzeichnungen sind zum Teil länger als zwei Stunden. „Wegen der sehr geringen Klickzahlen hat eine Reflexion stattgefunden“, berichtet der Weingartener. „Ich gehe davon aus, dass das Format geändert wird.“ Auf der Arbeitsebene wünsche er sich auch nichtöffentliche Sitzungen des Klimarats mit der Stadtverwaltung. „Da käme eine andere Diskussion zustande“, ist er überzeugt.

Außerdem hält er es für zentral, dass die Ravensburger den Klimakonsens als ihr eigenes Projekt begreifen.

Klimabegeisterte Bürger als Multiplikatoren einsetzen

Dafür sollten die Bürger, die den Klimakonsens mit ausgearbeitet haben, aus Lehnertz’ Sicht auch in der Umsetzung weiterhin enger eingebunden werden. Denn sie würden in ihren Familien und Bekanntenkreisen die Überzeugung weitergeben, dass die Entscheidung für die Klimaneutralität auch eine Entscheidung der Bürger war.

In der Kommunikation fände er es wichtig, wenn eine positive Haltung vermittelt wird, nach dem Motto, dass alle an einem Strang ziehen. Wenn die Ziele mehrmals verfehlt würden, drücke das das Engagement so weit, dass irgendwann resigniert gesagt werde: „Dann lassen wir’s gleich sein“, so die Befürchtung des Physikers.

Kritik an mangelndem Interesse des Gemeinderats

Von der Politik wünscht er sich mehr Interesse am Klimarat. Die Gemeinderatsfraktionen, die die Mitglieder in den Klimarat berufen haben, hätten noch kein Interesse an dessen Arbeit gezeigt und keine Gespräche mit den Experten angefragt. „Wir können nur jemanden beraten, der das auch will. Und nur zu Themen, zu denen man uns fragt“, so Lehnertz.

Ihm fehlt in der Politik vor allem der Mut: „Wo sind die großen Beschlüsse, mit denen wir was einsparen? Wenn der Politik da nichts einfällt, brauchen wir nichts messen“, sagt er über den Klimarat. „Wir wissen als Beobachter, dass es bisher sehr zögerlich war.“ Ohne Vorschläge der Verwaltung und Beschlüsse der Politik bleibe es bei Sonntagsreden zum Klima.

Lob für das Ravensburger Umweltamt

Einen der bereits gefällten Beschlüsse mit Zielrichtung Klimaschutz seziert er: Durch die Parkgebühren auf der Kuppelnau sei aus seiner Sicht nichts erreicht worden. Die Autos führen jetzt eben 500 Meter weiter zum Oberschwabenhallenparkplatz. Und er sagt über die langwierige Diskussion im Vorfeld: „Wie soll es in Bevölkerung positiv ankommen, wenn der Gemeinderat bitterböse streitet?“

Im Umweltamt liegen nach Kenntnis von Lehnertz Konzepte vor, die er als „teils sehr gut“ bezeichnet. „Aber die konkreten Maßnahmen fehlen.“ Der größte Hebel aus seiner Sicht sind kleinere Wohnformen — weniger bewohnte Quadratmeter pro Kopf. „Ich glaube nicht, dass wir die Klimaneutralität erreichen, ohne unseren Lebensstil zu ändern.“

Besetzung des Klimarates, der schon viermal getagt hat: Udo J. Becker, Professur für Verkehrsökologie an der TU Dresden, Professorin Cordula Kropp, Lehrstuhl Soziologie mit Schwerpunkt Risiko- und Technikforschung an der Universität Stuttgart, Hans Hertle, Teamleiter Kommunaler Klimaschutz beim Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg, Mark Lehnertz, Geschäftsführer Enerquinn GmbH in Weingarten