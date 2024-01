Ein Hechtsprung entscheidet das Spiel der Ravensburger U20

Mit einem überraschenden 2:1-Erfolg gegen Spitzenreiter Deggendorf haben sich die U20-Junioren des EV Ravensburg aus der Weihnachtspause zurückgemeldet. Sie sicherten sich die Punkte durch ein artistisches Tor in der Schlussphase eines hochklassigen und spannenden Spiels in der Deutschen Nachwuchsliga III. Die U17 setzte ihre starke Serie fort, Ravensburgs Frauen dagegen waren vollkommen chancenlos.

Deutsche Nachwuchsliga III: Zunächst lief es wie erwartet. Deggendorf legte in der dritten Minute vor und war das tonangebende Team. Eine erste Überzahlsituation ließ der EVR verstreichen, die zweite nutzte Ravensburg aber zum Ausgleich (17.). Robin Böhm schloss die Kombination über Philipp Wirz und Daniel Kern ab. Fünf Sekunden vor der Pause kassierte der EVR die erste Strafzeit. Sie leitete über in ein Mitteldrittel, in dem die Oberschwaben die halbe Zeit in Unterzahl spielten. Besonders brenzlig wurde es in der 38. Minute. Für eineinhalb Minuten stand Ravensburg mit zwei Mann weniger auf dem Eis. Die Deggendorfer hatten die Führung mehrfach auf dem Schläger. Der EVR hatte jedoch Glück und einen überragenden Goalie Davis Zvejnieks.

Schüsse im Sekundentakt, aber das Abwehrbollwerk hält

Im letzten Drittel kam der EVR wieder auf und auch Louis Eisenhut im Deggendorfer Tor bewies seine Klasse. In der 58. Minute gab es die entscheidende Strafzeit gegen Deggendorf. Eisenhut wehrte einen Schuss von Philipp Wirz zunächst ab, der Puck blieb auf der Linie am Pfosten liegen. Tim Reiner reagierte am schnellsten und stupfte die Scheibe mit einem Hechtsprung ins Tor. Noch war aber nichts entschieden, denn der EVR kassierte fast genau zwei Minuten vor dem Ende ebenfalls eine Strafe. Fast im Sekundentakt knallten die Schüsse um das Gehäuse von Zvenkieks. Doch das Abwehrbollwerk des EVR hielt.

U17-Bayernliga: Wanderers Germering - EV Ravensburg 0:8. - Der EVR zieht an der Spitze der Bayernliga-Endrunde souverän seine Kreise. In Germering wurde es erneut deutlich. Im ersten Drittel erzielte der EVR schon ein halbes Dutzend Treffer. Torschützen waren Yaroslav Raivakhovskiyi (3), Maxim Kinast, Moritz Schreier und Ilja Katjuschenko (3).

Im Schlussabschnitt dreht der EVR nochmals auf

TEV Miesbach - EVR 0:13. - Schwierig einzuschätzen war für Ravensburgs U15-Trainer Stephan Jürgens der TEV Miesbach. Die Miesbacher hatten von vier Spielen nur eines gegen Klostersee verloren. Dies ließ auf einen schwereren Gegner schließen. Entsprechend konzentriert gingen die Ravensburger das Spiel an. In der fünften Minute fiel das 1:0, in der 14. das 2:0. Im ersten Drittel folgten noch drei Treffer, im zweiten ließ es der EVR bei einem Tor bewenden. Im Schlussabschnitt drehte Ravensburg mit sieben Treffern innerhalb von zwölf Minuten nochmals richtig auf. Die Tore erzieltenYaroslav Raivakhovskiyi (2), Lars Schulz (3), Arthur Kreider, Alexander Nidens, Devid Teilhof, Adrian Breg, Artur Myshkin und Ilja Katjuschenko.

U15-Bayernliga: EC Bad Tölz - EVR 2:5. - Die U15 des EVR bestätigt ihre gute Form in der Platzierungsrunde. Im ersten Drittel schossen die Ravensburger einen klaren 3:0-Vorsprung heraus. Im zweiten Drittel kam Bad Tölz durch einen Doppelschlag in der 22. und 24. Minute auf 2:3 heran. Der EVR antwortete jedoch mit zwei Treffern in der 28. und 29. Minute. Torschützen waren Maxim Kinast (3), Noel Naimiller und Luke Schmelzer.

Frauen-Landesliga: EV Ravensburg - EC Bad Tölz 0:21 (0:7, 0:6, 0:8). - Gegen die Titelverteidigerinnen gab es für die Lady Crax nichts zu holen. Bereits nach 19 Sekunden fiel der erste Treffer.

U13-Bayernliga: EV Ravensburg - EHC Bayreuth 13:2. - Das Spitzenspiel Dritter gegen Zweiter hat der EVR klar gewonnen. Ausschlaggebend war ein erstes Drittel, in dem er EVR zwischen der 7. und der 13. Minute auf 5:0 davonzog. Auch im zweiten Drittel blieb der EVR das tonangebende Team und machte bei nur einem Gegentreffer ein zweistelliges Ergebnis bereits perfekt. Im letzten Abschnitt baute man das Resultat noch auf 13:2 aus. Tore EVR: Alexander Elzer, Julian Volek (2), Luis Hochhalter (2), Ferris Reiter (3), Benjamin Schreier, Leandro Schatz (2), Daniel Simon, Jascha Kinast.