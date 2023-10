Ein halbes Jahrhundert schon Puppenspieler in Ravensburg

„Ottokars Puppentheater“ ist eine Institution in Ravensburg: Vor 50 Jahren hat Ottokar Seifert mit dem Puppenspiel begonnen ‐ und steht auch heute noch im Alter von 79 Jahren selbst auf der Bühne. Im Jubiläumsherbst zeigt er im Theater in der Marktstraße 52 mehrere Stücke.

Manche Besucher halten ihm schon Jahrzehnte die Treue

Als er anfing mit dem Puppenspiel war er Schüler des Instituts für Soziale Berufe. Dort baute er in einem Kurs seines Dozenten Bernhard Morgenstern Marionetten ‐ für Seifert der Beginn seines Lebenswerks. Seifert hatte das Puppenspiel in seiner Heimatstadt Prag bereits kennengelernt, dort sei das ein Hobby wie in Deutschland zum Beispiel Tennisspielen.

Als junger Mann war Seifert aus der Tschechoslowakei geflohen, nachdem die politische Öffnung, der sogenannte Prager Frühling, vom sowjetischen Militär niedergeschlagen worden war. Das Theater ist für ihn eine verkleinerte Welt, wie er sagt. Den Kindern im Publikum kann er in diesem geschützten Raum vom Leben erzählen. Zunächst spielte er frei, an verschiedenen Orten. Seit 1978 hat Seifert in Ravensburg ein Theater, ebenfalls an wechselnden Orten.

Seifert musste wegen gesundheitlicher Probleme pausieren

Im Publikum gibt es Ravensburger, die schon seit Jahrzehnten zu ihm halten, wie Seifert sagt. Sie kommen inzwischen mit Kindern oder Enkeln zu den Vorstellungen, manche packen sogar mit an, wenn das Theater Hilfe braucht. Fünfmal ist Ottokars Puppentheater schon umgezogen. Für die Treue und Unterstützung will er sich bedanken ‐ bei seinem Ensemble, aber auch bei allen seinen Helfern.

Seifert, der zuletzt auch wegen gesundheitlicher Probleme eine Pause einlegen musste, steht am Samstag, 28. Oktober wieder mit seinem Stück „Froschereien oder Der Herbst ist da“ im Rampenlicht. Das Stück führt er auch am Sonntag, 12. November, noch einmal auf. Am 10. Dezember ist das klassische Marionettentheaterstück „Danielka und der Zauberberg“ zu sehen. Am Sonntag, 17. Dezember, kommen die „Froschereien oder Was ist Weihnachten?“ auf die Bühne, wie Ottokar Seifert ankündigt.

Jetzt auch kleine Figuren-Ausstellung im Theater zu sehen

Das Puppentheater befindet sich inzwischen in der Marktstraße 52. Nach dem Umzug im Jahr 2022 ist jetzt auch die kleine Ausstellung im ersten Stock hergerichtet, wo Besucher verschiedene Puppen aus Seiferts großem Fundus betrachten können. „Wir werden immer wieder was anderes zeigen. Ich bin stolz, was wir aus dem kleinen Raum machen konnten“, sagt Seifert.

Seine Mitspieler haben ihn auch während der Krankheitsphase mit aller Kraft unterstützt und das Theater am Laufen gehalten. Jetzt sind sie froh, dass Seifert mit seiner Leidenschaft zurück ist. Annette Stacheder aus dem Ensemble sagt über ihn: „Ich staune, was er noch für eine Energie hat und dass er immer wieder neue Ideen entwickelt.“