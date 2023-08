Ein Gegner auf Augenhöhe

Nach der 0:4–Niederlage am ersten Spieltag der Fußball–Oberliga gegen den Aufstiegsfavoriten SG Sonnenhof Großaspach will der FV Ravensburg nun beim FC Nöttingen die ersten Punkte in der noch jungen Saison holen. FV–Trainer Michael Schilling erwartet allerdings ein schweres Auswärtsspiel.

Die Niederlage gegen die SG Sonnenhof Großaspach ist abgehakt. Analysiert. Aufgearbeitet. „Wir haben das auch mit der Mannschaft zusammen gemacht“, erzählt FV–Trainer Michael Schilling. Die Bewertung: Die ersten 20 Minuten seien gut gewesen, nach dem 0:1 sei zu wenig gekommen. Insgesamt seien die Tore zu einfach gefallen, dazu zwei Tore aus einer Standardsituation heraus. Die Erkenntnisse daraus haben Schilling und sein Trainerteam gezogen. Strich drunter. Mund abputzen. Besser machen.

Schilling–Team gastiert in einem „der schönsten Stadien“

Bereits an diesem Samstag, ab 15.30 Uhr, hat Schillings Mannschaft dazu die Möglichkeit. Beim Vorjahreszehnten FC Nöttingen geht es wieder um drei Punkte in einem der — wie der Schweizer Trainer sagt — schönsten Stadien der Liga. Doch ein Ausflug mit Fußballspiel wird es für den FV nicht. „Wir fahren dorthin, um zu gewinnen“, sagt Schilling, wohl wissend, dass es ein schweres Auswärtsspiel wird. „Es ist dort immer eine Herausforderung zu spielen. Nöttingen hat erfahrene Spieler und eine gute Offensive“, sagt Schilling. „Wir wollen gut verteidigen und unser Spiel aufziehen.“

Der Vorteil der Ravensburger: Es kamen keine weiteren Verletzten dazu. „Wir fahren mit dem gleichen Kader wie gegen Großaspach nach Nöttingen“, sagt Schilling. Verzichten muss er also weiter auf die Verletzten und Rekonvaleszenten Moritz Strauß, Jonas Schuler und Burhan Soyudogru sowie Marek Bleise.

Nöttingen selbst hat unter der Woche im badischen Pokal mit 2:0 gegen den Oberligakonkurrenten VfR Mannheim gewonnen. Am ersten Ligaspieltag gab es allerdings für die Mannschaft aus dem Enzkreis auch eine Niederlage. Mit 0:3 fuhren die Nöttinger Spieler vom FC Holzhausen nach Hause. So gesehen hatte der FV Ravensburg bei seiner Saisonauftaktniederlage die deutlich schwierigere Aufgabe mit der Partie gegen den großen Aufstiegsfavoriten Großaspach. FV–Trainer Schilling ordnet das 0:4 deshalb auch eine Woche danach ein: „Wir hatten fünf Wochen Vorbereitung vor dem Spiel gegen Großaspach. Da kann man nicht erwarten, dass wir den großen Favoriten schlagen. Das wäre zu hoch gegriffen. Druck von außen bringt jetzt nichts. Es braucht alles etwas Zeit.“ Die kurzfristige Wandlung vom Abstiegskandidaten zum Meisterschaftsfavoriten sei eben nicht realistisch.

Gute Trainingswoche macht Mut

Mit Nöttingen kommt nun ein Gegner, der also eher auf Augenhöhe mit den Ravensburgern sein sollte. „Die Liga ist ausgeglichen“, sagt Schilling. „Unser Ziel ist es, die Mannschaft besser zu machen. Dann bin ich überzeugt, dass die Punkte auch kommen.“ Das soll bereits an diesem Samstag in Nöttingen gelingen. „Wir fahren mit viel Freude nach Nöttingen, auch weil wir eine gute Trainingswoche hatten“, sagt Schilling. Und die Niederlage gegen die SG Sonnenhof Großaspach ist längst analysiert, aufgearbeitet und die passenden Schlüsse sind daraus gezogen. Das Spiel in Nöttingen kann also kommen.

Unterdessen hat sich die Uhrzeit für das nächste Verbandspokalspiel des FV Ravensburg geklärt. In der dritten Runde empfangen die Oberschwaben in der cteam-Arena am Mittwoch, 13. September, 16.45 Uhr den Drittligisten SSV Ulm 1846. (nib)