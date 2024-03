Im Schussental ist ab sofort wieder ein Bus unterwegs, der bunt und auffällig für Zivilcourage wirbt. Das Polizeipräsidium Ravensburg und seine Partner setzen damit ihre vielfältigen Anstrengungen fort, für den Zusammenhalt und Gemeinsinn zu trommeln. Die bundesweite Aktion „Tu was“ passt da sehr gut ins Programm.

Projekt fällt Schülern auf

„Besonders von Schülern werden wir immer wieder auf den Bus angesprochen, das Projekt fällt also auf“, sagte bei der offiziellen Übergabe des Gelenkbusses aus der Flotte des Stadtbus’ Ravensburg-Weingarten Florian Suckel, Referent für Kriminalprävention am Polizeipräsidium.

Die Ravensburger Verkehrsbetriebe mit Geschäftsleiterin Jenny Jungnitz unterstützen die Aktion mit dem Fahrzeug, Hauptsponsor auf dem Feld Zivilcourage ist die Kreissparkasse Ravensburg. Michael Gresens, Mitglied des erweiterten Vorstands bei der Kreissparkasse, Uwe Müller, Vorsitzender der Kreisverkehrswacht Ravensburg, und Frank Hautumm, Redaktionsleiter beim Medienpartner „Schwäbische Zeitung“, freuten sich über den Erfolg. Im November loben die Partner gemeinsam wieder den Zivilcouragepreis aus.

Baustein für mehr Sicherheit

Ravensburgs Polizeipräsident Uwe Stürmer bezeichnete die Zivilcourage als einen „wichtigen Baustein für mehr Sicherheit“: „Wir können als Polizei nicht überall sein, aber wir sind schnell zur Stelle, wenn es um Schutz und Hilfe geht. Deshalb: bitte hinschauen und handeln.“ In einer Zeit, in der die gesellschaftlichen Verwerfungen zunehmen, sei das umso wichtiger, so der Polizeichef.