Ein B-Ligist stößt ins Viertelfinale vor

Die ersten drei Viertelfinalteilnehmer im Fußball-Bezirkspokal Bodensee stehen fest. Mit insgesamt 16 Toren verliefen die Partien an Allerheiligen torreich. Dazu hat der SV Vogt II aus der Kreisliga B1 unerwartet den SV Haisterkirch aus der Kreisliga A1 aus dem Wettbewerb geworfen.

Schon der Pausenstand ließ erahnen, dass das Weiterkommen für Vogt II durchaus möglich ist. Lukas Scholz (7.) und Luis Heilig (38.) brachten den Tabellensiebten der Kreisliga B1 mit 2:1 in Front ‐ den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte Kevin Matt (29.). Als Paul Mayer das 3:1 in der 68. Minute gelang, rückte die Überraschung immer näher. Und Haisterkirch schaffte es auch nicht mehr, das Aus abzuwenden. Matt verwandelte zwar noch einen Elfmeter zum Anschluss (90.), aber es blieb beim 3:2 für die Vogter, die den knappen Vorsprung nach einer Gelb-Roten Karte in der 89. Minute in Unterzahl verteidigten.

Außerdem haben am Mittwoch auch zwei A-Ligisten den Sprung ins Viertelfinale geschafft. Der TSV Berg II gewann das ligainterne Duell bei der SGM Fronhofen/Fleischwangen mit 4:1 (2:0). Zwei Tore steuerte dabei Massimo la Mela bei. Das Kräftemessen der Kreisliga-Dritten entschied die SG Kißlegg für sich. Zu Hause bezwang das Team aus der Staffel A3 den SV Bergatreute aus der Staffel A1 mit 4:2. Ausschlaggebend dafür war die erste Halbzeit, in der Kißlegg nach Toren von Esben Jannis Schöbel (12., 35.), David Wessle (18.) und Thomas Maas (24.) schon mit 4:1 führte.

Das Bezirkspokal-Achtelfinale in der Übersicht:

Mittwoch, 1. November:

SGM Fronhofen/Fleischwangen ‐ TSV Berg II 1:4

SG Kißlegg ‐ SV Bergatreute 4:2

SV Vogt II ‐ SV Haisterkirch 3:2

Mittwoch, 8. November, 18.30 Uhr:

FC Lindenberg II ‐ FC Leutkirch

TSG Ailingen ‐ TSV Eschach

Mittwoch, 8. November, 19 Uhr:

SV Aichstetten ‐ VfL Brochenzell

Mittwoch, 15. November, 18.30 Uhr:

SGM Beuren/Rohrdorf ‐ SV Kressbronn

Sonntag, 10. März, 15 Uhr:

SV Maierhöfen-Grünenbach ‐ TSV Tettnang