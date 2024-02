Ehrenamtliche für Familien mit Babys gesucht

Mit der Geburt eines Babys wird der Alltag auf den Kopf gestellt. Wenn Eltern keine Unterstützung von Familie oder Freunden haben, springen die Ehrenamtlichen von wellcome ein. In der Region Schussental werden dafür dringend neue Ehrenamtliche gesucht. „wellcome“ ist ein praktisches Hilfsangebot für Familien im ersten Jahr nach der Geburt eines Kindes, das es in ganz Deutschland gibt. Im Landkreis Ravensburg wird der Dienst seit 2009 von der Stiftung Liebenau in Kooperation mit der Stiftung St. Anna getragen. Die Familien werden einmal die Woche für zwei bis drei Stunden von einer Ehrenamtlichen besucht. Da die Nachfrage der Familien immer größer wird, wird dringend nach neuen Ehrenamtlichen gesucht, die Erfahrung und Freude am Umgang mit Babys und Kleinkindern haben. Bei einer Infoveranstaltung am Mittwoch, 6. März, von 15.30 bis 16.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus am Gänsbühl, Herrenstraße 43, in Ravensburg statt werden Details besprochen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich

Kontakt zum Standort Schussental: Silke Haller, wellcome-Koordinatorin, Mehrgenerationenhaus Gänsbühl, Herrenstraße 43, Ravensburg, Tel.: 0751/ 76424801, Mail: